La Chine accuse les États-Unis de “diplomatie coercitive”

Pékin a réagi après que le plus haut diplomate de Washington ait accusé la Chine de préparer un “renforcement militaire”

La Chine a appelé les États-Unis à abandonner leur “diplomatie coercitive” après qu’un haut responsable américain a suggéré que Pékin constituait une menace pour le « ordre international fondé sur des règles », soulignant la longue histoire de politique étrangère agressive de Washington.

S’exprimant lors d’un point de presse vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a été invité à répondre après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Pékin pose un problème. “défi systémique” au bloc de l’OTAN et “les domaines pertinents pour la sécurité de l’alliance.”

“Les commentaires des États-Unis ne sont pas basés sur des faits et reflètent la mentalité et les préjugés idéologiques enracinés de la guerre froide”, Zhao a dit, ajoutant que Washington est le “l’origine et l’expert de la diplomatie coercitive”, qui va de “la menace de la force à l’isolement politique, de la sanction économique au blocus technologique.”

Les commentaires de Blinken sont intervenus lors du dernier grand sommet de l’OTAN à Bucarest, en Roumanie, plus tôt cette semaine, où l’alliance militaire dirigée par les États-Unis s’est largement concentrée sur le conflit en Ukraine. Cependant, les responsables américains qualifiant fréquemment la Chine de principal concurrent de Washington, Pékin a également été évoqué lors de la réunion.

Bien que Blinken ait insisté sur le fait que les États-Unis étaient ouverts à “dialogue constructif” avec la Chine et ne cherche pas un « nouvelle guerre froide » il a dit que l’alliance de l’OTAN est «préoccupé par le [People’s Republic of China’s] politiques coercitives, par son utilisation de la désinformation, par son renforcement militaire rapide et opaque, y compris sa coopération avec la Russie. Le diplomate a noté que les membres de l’OTAN avaient précédemment convenu que la Chine “comportement affirmé” constitue une menace pour la « ordre international fondé sur des règles ».

Zhao a répondu que ce sont les États-Unis, pas la Chine, qui “recourt à l’usage aveugle de la force pour semer le trouble dans le monde”, observant que les dépenses militaires américaines dépassent les neuf pays suivants combinés.

« Tout au long de ses près de 250 ans d’histoire, les États-Unis n’ont pas été en guerre pendant seulement 16 ans. Il gère plus de 800 bases militaires à l’étranger », poursuit le porte-parole. « Ses opérations militaires dans des pays comme l’Irak, l’Afghanistan et la Libye ont conduit à d’innombrables tragédies humanitaires… Il n’est que trop clair qui a sapé la sécurité et la stabilité internationales et régionales.

L’année dernière a vu une augmentation significative des tensions entre Washington et la République populaire, alors que le président américain Joe Biden a poursuivi bon nombre des politiques les plus hostiles de son prédécesseur depuis son entrée en fonction, y compris des déploiements militaires réguliers dans les mers de Chine méridionale et orientale. Un voyage très médiatisé à Taïwan par la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, plus tôt cette année, a également déclenché des condamnations et des jours d’exercices militaires massifs par Pékin – qui considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain – détériorant davantage les relations entre les deux puissances.

