La Chine accuse les États-Unis de « diffamation » lors d’une dispute diplomatique suite aux élections à Taiwan | Nouvelles

Quelques jours après les élections à Taiwan, Pékin a exprimé sa colère contre les États-Unis après avoir décrié la décision de Nauru d’abandonner Taipei et de changer d’allégeance à Pékin.

La petite ville de Nauru, située dans le Pacifique Sud, a rompu ses liens avec Taipei après la victoire du candidat indépendantiste Lai Ching-te, honni par Pékin, à l’élection présidentielle taïwanaise. Mardi, un responsable américain à la tête de l’organisme chargé des relations officieuses entre les États-Unis et Taiwan a qualifié cette décision de « décevante ».

« Même si l’action du gouvernement de Nauru constitue une décision souveraine, elle n’en reste pas moins décevante », a déclaré Laura Rosenberger, présidente de l’American Institute in Taiwan (AIT), basé en Virginie. “La RPC fait souvent des promesses en échange de relations diplomatiques qui restent finalement non tenues.”

Pékin, qui veut reconquérir Taiwan comme partie de son propre territoire, a immédiatement riposté. Washington « fait tout son possible pour diffamer et calomnier les efforts diplomatiques de la Chine, et demande à Taiwan d’élargir son espace sur la scène internationale », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’une conférence de presse.

« Les États-Unis font ouvertement des remarques irresponsables à propos d’une décision prise de manière indépendante par un État souverain », a-t-elle déclaré.

“Cela viole gravement le principe d’une seule Chine… s’immisce gravement dans les affaires intérieures de la Chine et viole gravement les normes fondamentales des relations internationales”, a-t-elle ajouté.

“La Chine est fortement mécontente et s’y oppose fermement.”

Scission diplomatique

La nation de Nauru, dans le Pacifique Sud, a annoncé qu’elle rompait ses relations diplomatiques formelles avec Taiwan pour reconnaître la Chine, selon une publication du gouvernement sur les réseaux sociaux.

Le président David Adeang a annoncé cette décision lundi dans un discours national publié sur une page Facebook officielle, expliquant « la décision du gouvernement de Nauru de reconnaître la République populaire de Chine ».

Le gouvernement de Nauru a déclaré que « dans le meilleur intérêt » du pays et de sa population, il cherchait à rétablir pleinement les relations diplomatiques avec la Chine.

Il a ajouté qu’il « romprait immédiatement les relations diplomatiques » avec Taiwan et « ne développerait plus de relations officielles ni d’échanges officiels » avec lui.

“Ce changement n’a en aucun cas pour but d’affecter nos relations chaleureuses existantes avec d’autres pays”, indique le communiqué du gouvernement de Nauru.

“Nauru reste une nation souveraine et indépendante et souhaite entretenir des relations amicales avec d’autres pays.”

Suite à ce changement, Taïwan a à son tour déclaré qu’il mettait fin à ses relations diplomatiques avec Nauru « pour sauvegarder notre dignité nationale », a déclaré le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, Tien Chung-kwang.

La Chine affirme que Taiwan n’a aucun droit à des relations entre États, une position rejetée par Taiwan.





La Chine salue la décision

Cette décision de ce petit pays des îles du Pacifique intervient deux jours seulement après les élections présidentielles et parlementaires de samedi.

William Lai Ching-te, du Parti démocratique progressiste (DPP) au pouvoir à Taiwan, a remporté les élections comme prévu et prendra ses fonctions le 20 mai.

Avant les élections, la Chine affirmait que Lai était un dangereux séparatiste.

La Chine apprécie et salue la décision du gouvernement de Nauru de rompre ses relations diplomatiques avec Taiwan, a déclaré lundi le ministère chinois des Affaires étrangères, à la suite de l’annonce de Nauru.

Pékin est disposé à ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations bilatérales avec Nauru sur la base du principe d’une seule Chine, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La décision de Nauru laisse Taiwan avec seulement 12 alliés diplomatiques qui reconnaissent l’île comme un État souverain, dont le Guatemala, le Paraguay, les Palaos, les îles Marshal et l’Eswatini – anciennement connu sous le nom de Swaziland.

Taïwan et la Chine se sont engagés dans une lutte acharnée diplomatique pour attirer des alliés dans la région du Pacifique, en proposant des programmes d’aide généreux et une assistance au développement agricole et éducatif.

Taiwan a également rompu ses relations diplomatiques avec Nauru, vieilles de 17 ans, en juillet 2002. Mais les deux pays ont réparé leur situation en 2005 lorsque Nauru est revenue à Taiwan.

Ce micro-État insulaire, avec une population de 12 500 habitants, est l’un des plus petits pays du monde et se situe à environ 4 000 km (2 500 miles) au nord-est de la ville australienne de Sydney.

Les Philippines réprimandées

Les tensions diplomatiques se sont encore attisées mardi après que Ferdinand Marcos Jr, président des Philippines, a félicité le président élu de Taiwan. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a averti les Philippines de « ne pas jouer avec le feu ».

“Le président Marcos a gravement violé le principe d’une seule Chine, est allé à l’encontre des engagements politiques envers la Chine et s’est immiscé dans les affaires intérieures de la Chine”, a déclaré le porte-parole lors d’une conférence de presse.

Suite au commentaire de Marcos, le ministère des Affaires étrangères des Philippines a réaffirmé la « politique d’une seule Chine » du pays.