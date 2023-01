La Chine accuse les États-Unis de “diffamation et de battage publicitaire” à propos d’un incident aérien

C’est l’avion espion américain qui s’est dangereusement approché d’un avion chinois, et non l’inverse, insiste Pékin

Le récit de Washington sur l’incident aérien de la semaine dernière au-dessus de la mer de Chine méridionale, impliquant un avion militaire chinois et un avion espion américain, ne tient pas compte de la vérité et est “pure calomnie et battage médiatique”, a déclaré le ministère de la Défense à Pékin.

Vendredi, le commandement américain de l’Indo-Pacifique a affirmé qu’un chasseur chinois J-11 s’était approché d’un avion RC-135 de l’US Air Force à moins de six mètres, et que ce “peu sûr” mouvement a forcé le pilote américain à effectuer une manœuvre d’évitement. Il a également publié une vidéo de l’incident du 21 décembre, montrant les deux avions volant à proximité l’un de l’autre.

Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tian Julin, a rejeté les accusations américaines tard samedi, affirmant qu’en fait, c’était l’avion américain qui effectuait des « manœuvres dangereuses ».

“La partie américaine a intentionnellement induit le public en erreur, appelé noir blanc, blâmé [this] sur la Chine alors que [the US] lui-même doit être blâmé et tenté de semer la confusion dans l’opinion internationale », il a dit.

Lire la suite La Corée du Sud brouille les avions après avoir repéré des avions chinois et russes

Le pilote chinois a effectué une action professionnelle et standard conformément à toutes les lois et réglementations, a insisté le porte-parole. Mais, malgré de multiples avertissements, l’avion américain a soudainement modifié sa position de vol, mettant en péril la sécurité du vol de l’avion chinois, a-t-il ajouté.

Le ministère de la Défense a également publié des images de l’incident prises depuis l’avion chinois. Selon le journal d’État chinois Global Times, le clip “a montré que le RC-135 américain avait intentionnellement modifié sa position de vol dans une approche dangereuse vers l’avion chinois.”

“Nous exigeons sévèrement que les États-Unis restreignent les mouvements de leurs forces maritimes et aériennes de première ligne, respectent strictement les lois internationales et les accords connexes et préviennent les accidents maritimes et aériens”, dit Tian.

Les États-Unis insistent sur le fait que leurs navires de guerre et leurs avions ont effectué des missions de patrouille légales dans les eaux internationales et l’espace aérien en mer de Chine méridionale, et continueront de le faire.

LIRE LA SUITE: Les faucons au Congrès pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit à propos de Taiwan

Mais Pékin – qui considère la majeure partie de la mer de Chine méridionale comme faisant partie de son propre territoire malgré les revendications qui se chevauchent du Vietnam, des Philippines, de la Malaisie, de Taïwan et de Brunei – a considéré l’opération des forces américaines dans la région comme une provocation et une violation de son la souveraineté.