La Chine accuse les États-Unis d’avoir fait un usage aveugle de la force au-dessus d’un ballon

BEIJING (AP) – La Chine a accusé lundi les États-Unis d’avoir fait un usage aveugle de la force lorsque l’armée américaine a abattu samedi un ballon espion chinois présumé.

Les États-Unis ont abattu un ballon au large de la côte de la Caroline après avoir traversé des sites militaires sensibles à travers l’Amérique du Nord. La Chine a insisté sur le fait que le survol était un accident impliquant un avion civil.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng a déclaré qu’il avait déposé une plainte officielle auprès de l’ambassade des États-Unis dimanche pour “l’attaque américaine contre un dirigeable civil sans pilote chinois par la force militaire”.

La présence du ballon dans le ciel au-dessus des États-Unis a porté un coup sévère aux relations américano-chinoises déjà tendues qui sont dans une spirale descendante depuis des années. Cela a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler brusquement un voyage à Pékin à fort enjeu visant à apaiser les tensions.

Xie a répété l’insistance de la Chine sur le fait que le ballon était un dirigeable sans pilote civil chinois qui a soufflé sur l’erreur américaine, l’appelant “un incident accidentel causé par un cas de force majeure”.

La Chine “sauvegardera résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, sauvegardera résolument les intérêts et la dignité de la Chine et se réservera le droit d’apporter d’autres réponses nécessaires”, a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden a émis l’ordre d’abattre après avoir été informé que le meilleur moment pour l’opération serait au-dessus de l’eau, ont déclaré des responsables américains. Les responsables militaires ont déterminé que faire tomber le ballon au-dessus de la terre à partir d’une altitude de 60 000 pieds (18 000 mètres) poserait un risque indu pour les personnes au sol.

“Ce que les États-Unis ont fait a sérieusement impacté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines depuis la réunion de Bali”, a déclaré Xie, faisant référence à la récente réunion entre Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Indonésie que beaucoup espéraient. créerait une dynamique positive pour améliorer les liens qui ont atteint leur plus bas niveau depuis des années.

