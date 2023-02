La Chine accuse le président élu tchèque de contester sa souveraineté nationale en affirmant ses relations avec Taïwan

La Chine a accusé mardi le président élu tchèque Petr Pavel de contester sa ligne dure sur la souveraineté nationale en affirmant des liens avec Taiwan autonome lors d’un appel téléphonique avec le chef de l’île.

L’appel de lundi représente une violation symbolique des tentatives de la Chine de couper les relations extérieures déjà très restreintes de la démocratie autonome, que Pékin revendique comme son propre territoire sans droit à une reconnaissance diplomatique indépendante.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que Pavel avait agi “au mépris de la dissuasion et des plaintes répétées de la Chine” et “avait piétiné la ligne rouge de la Chine”.

“La Chine s’y oppose fermement et le déplore et a déposé des plaintes solennelles auprès de la partie tchèque”, a déclaré Mao lors d’un point de presse quotidien, ajoutant que la République tchèque devrait prendre des mesures pour “annuler l’impact négatif de cet incident afin d’éviter des dommages irréparables à la Chine”. -Relations tchèques.”

Pavel, un général de l’armée à la retraite, succèdera à Milos Zeman, qui courtise la controverse, au poste en grande partie cérémoniel mais prestigieux. Au cours de sa décennie au pouvoir, Zeman a été critiqué pour ses positions favorables à la Russie et à la Chine, des États autoritaires qui ont renforcé leurs relations depuis l’invasion de l’Ukraine l’année dernière dans un défi commun aux États-Unis et à leurs alliés.

Pavel, qui s’est présenté comme indépendant, est un ancien président du comité militaire de l’OTAN, la plus haute instance militaire de l’alliance. Il a pleinement approuvé le soutien militaire et humanitaire de la République tchèque à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe et a souligné l’importance de l’adhésion du pays à l’Union européenne et à l’OTAN.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a répondu aux critiques de Pékin en déclarant : “La politique de la République tchèque envers la Chine n’a pas changé et est conforme à la politique de nos alliés. La Tchéquie respecte et représente sa propre politique d’une seule Chine”.

“En tant qu’État souverain, c’est nous qui décidons qui nous appelons ou qui nous rencontrons. Nous entretenons traditionnellement de bonnes relations économiques, éducatives et de recherche avec le Taïwan démocratique. Il faut également respecter le fait que la Chine est un partenaire commercial asiatique important. Nous continuons dans notre tradition et nous insistons sur la nécessité de protéger les valeurs démocratiques communes”, a-t-il écrit dans un tweet.

Lors de l’appel, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré que les deux parties “entretiennent des liens profonds et partagent les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l’homme”, a déclaré l’agence de presse officielle Central News Agency, citant le porte-parole présidentiel Lin Yu-chan.

Taïwan “se réjouit d’approfondir les échanges et la coopération avec la République tchèque dans des domaines clés, notamment la conception de semi-conducteurs, la culture des talents dans les technologies de pointe et la restructuration de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré M. Lin.

Ces dernières années, la Chine a renforcé sa menace de placer Taïwan sous son contrôle, par la force si nécessaire, provoquant de nouvelles ventes de chars et de missiles à l’île par l’allié clé des États-Unis et des mesures prises par l’administration de Tsai pour prolonger le service militaire obligatoire et renforcer la défense nationale. industrie.

Une série de visites ces derniers mois par des politiciens étrangers à Taiwan, y compris par la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi et de nombreux politiciens de l’Union européenne, ont stimulé les démonstrations de puissance militaire des deux côtés. La Chine a menacé à plusieurs reprises de représailles contre les pays recherchant des liens plus étroits avec Taïwan, mais ses tentatives d’intimidation ont déclenché une réaction violente dans le sentiment populaire en Europe, au Japon, aux États-Unis et dans d’autres pays.

La Chine a expulsé l’ambassadeur de Lituanie, dégradé les relations diplomatiques et bloqué le commerce avec le pays balte après avoir renforcé les relations avec Taipei. La Lituanie a depuis fermé son ambassade à Pékin et ouvert un bureau commercial à Taïwan.

Ancienne colonie japonaise, Taïwan s’est séparée de la Chine continentale en 1949 pendant une guerre civile et n’a jamais été sous le contrôle du Parti communiste chinois au pouvoir.

Sous la pression incessante de Pékin, Taïwan entretient désormais des relations diplomatiques officielles avec seulement 14 pays, principalement de petits États des Caraïbes et du Pacifique Sud, mais entretient des liens officieux solides avec plus de 100 pays. Les politiciens européens, dont certaines nations étaient officiellement dominées par l’Union soviétique, ont été parmi les plus virulents dans la poursuite de relations plus étroites avec Taiwan.