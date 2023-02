La Chine accuse la politique américaine de “réaction excessive” face à un ballon espion présumé

« Dans de telles circonstances, l’usage de la force par les États-Unis est une réaction excessive et une grave violation de la pratique internationale », et la Chine « sauvegardera résolument les droits et intérêts légitimes de l’entreprise concernée », a déclaré le ministère.

Plus tard dimanche, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tan Kefei, a ajouté, sans donner plus de détails, que l’armée chinoise se réservait le droit d’utiliser les “moyens nécessaires” en réponse à des incidents similaires à l’avenir.

Après une réaction initialement modérée et plaisante sur les réseaux sociaux chinois – l’engin a été surnommé “le ballon errant”, un jeu de mots sur le blockbuster de science-fiction chinois “The Wandering Earth” – les internautes nationalistes ont pris un ton plus dur dimanche.

Un haut responsable de l’administration Biden a répondu à la déclaration de la Chine en disant que les États-Unis sont “confiants [the balloon] cherchait à surveiller des sites militaires sensibles » et que « sa route au-dessus des États-Unis à proximité de nombreux sites potentiellement sensibles contredit l’explication du gouvernement de la RPC selon laquelle il s’agit d’un ballon météo ». RPC signifie la République populaire de Chine.

Mais une question plus compliquée est de savoir si Xi était au courant de ce qui s’était passé avant que les États-Unis ne deviennent publics. Le dirigeant chinois le plus puissant depuis des décennies a en partie justifié son règne personnel ferme en promettant de rendre la Chine plus sûre, arguant que la nation est confrontée à un niveau sans précédent de menaces extérieures nécessitant un contrôle descendant. S’il s’agissait d’un accident non résolu, cela pourrait suggérer que Xi n’était pas au courant.