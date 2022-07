La Chine accuse la Maison Blanche d’avoir menti au sujet de Biden évoquant le génocide et le travail forcé avec Xi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère chinois des Affaires étrangères a démenti l’affirmation de la Maison Blanche selon laquelle le président Biden aurait évoqué le “génocide” et le “travail forcé” lors d’un appel avec le président chinois Xi Jinping.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi aux médias que le président avait soulevé des préoccupations éthiques concernant le travail forcé et le génocide ethnique en Chine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a entièrement nié la conversation présumée, déclarant : “Selon l’attaché de presse de la Maison Blanche, le ‘génocide’ et le ‘travail forcé’ ont été évoqués lors de l’appel d’hier soir entre les présidents chinois et américain. C’est de la désinformation.”

PELOSI PART EN VOYAGE EN ASIE ALORS QUE LE MONDE SURVEILLE UN POSSIBLE ARRÊT À TAIWAN

Un message similaire a été envoyé séparément dans lequel le ministère des Affaires étrangères a qualifié la conversation présumée de “purs mensonges” et de “fausses informations”.

“De purs mensonges”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lijian Zhao, à propos de l’affirmation de la Maison Blanche. “Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que les problèmes de génocide et de travail forcé avaient été mentionnés dans l’appel d’hier soir, ce sont de fausses informations.”

La Chine a été accusée d’avoir emprisonné à tort jusqu’à 3 millions de Ouïghours dans la région du Xinjiang, ainsi que d’avoir pratiqué des stérilisations et des avortements forcés. Les autorités chinoises affirment que les camps de la région sont des installations de «rééducation» combattant l’extrémisme islamique.

Biden a signé la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé en décembre, une législation bipartite qui empêche l’importation de biens fabriqués par le travail forcé dans la région du Xinjiang.

MILLEY DIRIGE UN EXAMEN DE NOUS, LES CONTACTS MILITAIRES CHINOIS AU MILIEU DE L’AVERTISSEMENT PÉKIN POSE UNE MENACE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

Biden a tenu son plus long appel avec Xi jeudi matin au milieu des tensions entre les deux puissances mondiales.

Selon une lecture chinoise de l’appel, Xi a mis en garde Biden contre le fait de défier la volonté de Pékin sur Taiwan.

L’appel – le cinquième entre Biden et Xi depuis que Biden a pris ses fonctions – a commencé à 8 h 33 HE et a duré deux heures et 17 minutes, a indiqué la Maison Blanche.

AVIONS DE COMBAT AMÉRICAINS, NAVIRES PRÊTS SI PELOSI VOYAGE À TAIWAN : RAPPORT

Des responsables du gouvernement chinois ont récemment demandé à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, d’annuler un voyage prévu à Taïwan, affirmant qu’il s’agissait d’une trahison de Politique étrangère sino-américaine les accords.

“L’appel faisait partie des efforts de l’administration Biden pour maintenir et approfondir les lignes de communication entre les États-Unis et la RPC et gérer de manière responsable nos différences et travailler ensemble là où nos intérêts s’alignent”, a déclaré la Maison Blanche à propos de l’appel par la suite. “L’appel fait suite à la conversation des deux dirigeants le 18 mars et à une série de conversations entre des responsables américains et de la RPC de haut niveau.”

UN ANCIEN RÉDACTEUR DES MÉDIAS D’ÉTAT CHINOIS SUGGÈRE À NANCY PELOSI D’ÊTRE « RETENUE », « PUNIE » PAR LE PCC POUR VISITE À TAIWAN

Taïwan, officiellement connue sous le nom de République de Chine , est une nation insulaire au large des côtes de l’Asie continentale. Taïwan s’est déclarée indépendante de la République populaire de Chine et a revendiqué le maintien de la gouvernance de la Chine pré-révolutionnaire.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.