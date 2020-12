Huit des membres du groupe font face à des accusations de franchissement illégal d’une frontière, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison, ont déclaré les procureurs du district de Yantian de la ville continentale de Shenzhen dans un communiqué. Deux autres, Tang Kai-yin et Quinn Moon, ont été inculpés du délit le plus grave consistant à organiser la tentative d’évasion, passible de sept ans au maximum.

Jusqu’à 200 manifestants auraient fui vers Taiwan, une démocratie insulaire autonome revendiquée par la Chine, mais l’itinéraire est de plus en plus surveillé par les autorités de Hong Kong et de la Chine continentale. En tentant de fuir les poursuites à Hong Kong, le groupe capturé en mer risque des peines de prison en Chine continentale, où le Parti communiste contrôle les tribunaux et les condamnations dans les affaires politiques sont presque certaines.

«De nombreux militants ont été contraints de quitter Hong Kong, mais ce sont les cas les plus graves qui exigent le plus de nos préoccupations», a déclaré Eddie Chu, un ancien législateur qui a aidé les familles du groupe. «En même temps, je pense que les gens essaient de continuer le mouvement à travers des activités concernant le 12.»

Les 12 ont eu peu de contacts avec leur famille et se sont vu refuser l’accès aux avocats engagés par leurs proches. Au lieu de cela, ils ont été tenus d’accepter des avocats désignés par le gouvernement de la Chine continentale, selon des membres de leur famille et des partisans à Hong Kong.

Le mois dernier, les membres de la famille ont reçu des lettres de leurs proches détenus, mais ils ont déclaré que les textes semblaient avoir été écrits pour leur dire de ne pas s’inquiéter. Un détenu, Wong Wai-yin, a envoyé une lettre demandant aux membres de sa famille de plaider coupable en son nom à une accusation à Hong Kong, a déclaré M. Chu.

Des membres du groupe faisaient l’objet d’une enquête ou faisaient face à des accusations à Hong Kong en lien avec les manifestations antigouvernementales de masse de l’année dernière, notamment des émeutes, la fabrication d’explosifs et des agressions contre des policiers. Une personne à bord du bateau, Andy Li, avait fait l’objet d’une enquête pour violation de la loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong par Pékin fin juin.