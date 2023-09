La Chine accueille les dirigeants cambodgiens et zambiens alors qu’elle forge des liens plus profonds avec le Sud global

BEIJING (AP) — Les dirigeants de la Chine et de la Zambie ont annoncé vendredi le renforcement de leurs liens vers un partenariat de coopération stratégique global, alors que la deuxième économie mondiale forge des liens plus profonds avec le Sud.

Le président chinois Xi Jinping a également rencontré le nouveau Premier ministre cambodgien Hun Manet plus tôt dans la journée, ainsi que le président vénézuélien Nicolás Maduro plus tôt cette semaine.

Le trio de dirigeants d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine témoigne du rôle croissant de la Chine dans ces régions du monde. Les banques d’État chinoises ont financé des routes et d’autres projets d’infrastructure et les entreprises chinoises ont construit des usines, des mines, des hôtels et des casinos.

La Chine a à son tour obtenu le soutien diplomatique de nombreux pays du Sud lors de débats et de votes controversés à l’ONU et du Cambodge dans les conflits territoriaux de la Chine avec d’autres pays d’Asie du Sud-Est dans la mer de Chine méridionale.

Son expansion vers les pays du Sud a pris une importance géopolitique accrue alors que la Chine cherche des alliés pour résister à la pression croissante des États-Unis et de ses partenaires sur plusieurs fronts.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a rapporté en ligne que Xi et le président zambien Hakainde Hichilema avaient annoncé le renforcement de leur partenariat lors d’une réunion au Grand Palais du Peuple, un bâtiment monumental situé sur un côté de la place Tiananmen à Pékin.

Cela s’est produit deux jours après que la Chine a annoncé qu’elle avait élevé ses relations diplomatiques avec le Venezuela au rang de partenariat « tous temps » – un statut que la Chine n’a accordé qu’à une poignée de pays – après la réunion Xi-Maduro.

Les prêts de développement accordés par la Chine et d’autres pays ont placé certains pays, dont la Zambie, dans des niveaux d’endettement insoutenables, déclenchant des crises de la dette qui entravent le développement économique. Plus de 40 % des 10 milliards de dollars de dette extérieure du Cambodge sont dus aux institutions chinoises.

Hun Manet a effectué sa première visite officielle en Chine à l’étranger après avoir succédé à son père, Hun Sen, qui a dirigé le Cambodge pendant 40 ans.

Les États-Unis ont manifesté leur désapprobation à l’égard des mesures antidémocratiques de Hun Sen et sont inquiets de l’expansion d’une installation navale cambodgienne avec l’aide de la Chine. Hun Sen a toujours nié que le Cambodge ait accordé à la Chine le droit d’établir sa propre base militaire sur la base navale de Ream.

Après ses rencontres à Pékin, Hun Manet prévoit de rejoindre d’autres dirigeants d’Asie du Sud-Est ce week-end dans le sud de la Chine à l’occasion de la 20e Exposition ASEAN-Chine, qui promeut la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et du tourisme.

The Associated Press