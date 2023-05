La Chine accueille des dirigeants d’Asie centrale et offre une attention que la Russie ne peut pas

Commentez cette histoire Commentaire

La Chine a promis vendredi des milliards de dollars de « soutien financier et d’assistance gratuite » à cinq pays d’Asie centrale, alors que le président Xi Jinping a présenté un vaste plan de sécurité et de défense pour une région qui a longtemps été dans l’orbite de la Russie. En accueillant le sommet Chine-Asie centrale dans la ville de Xi’an, l’extrémité légendaire de l’ancienne route de la soie, Xi s’est présenté comme un partenaire généreux et fiable pour les pays qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique – mais qui sont devenus de plus en plus alarmés par les efforts de la Russie pour reprendre le contrôle de l’Ukraine, une autre ancienne république soviétique.

Cette approche révèle une fissure dans l’amitié « sans limites » entre Pékin et Moscou, mais le plus grand contraste était avec l’Occident : alors que Xi accueillait les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan, les dirigeants du Groupe des Sept se rassemblaient à Hiroshima. , Japon, pour discuter de l’agression russe et de la coercition économique chinoise.

Les images sur écran partagé ont mis en évidence la façon dont Xi essaie de créer un monde « multipolaire », où les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance mondiale.

« L’Asie centrale comprend que dans ce monde multipolaire, on s’attend à ce qu’elle soit du côté de la Russie et de la Chine », a déclaré Niva Yau, membre non résident du Global China Hub de l’Atlantic Council basé à Bichkek, au Kirghizistan.

« Il y a un an, il y avait beaucoup de discussions dans la région à cause de la guerre, sur la question de savoir si l’Asie centrale devait pivoter, devait se tourner vers l’Occident », a-t-elle déclaré. « Cette semaine a montré très clairement où l’Asie centrale a décidé de s’aligner. »

Xi a déclaré aux dirigeants d’Asie centrale que la Chine pourrait renforcer la « construction des capacités d’application de la loi, de sécurité et de défense » de la région. Au cours de la réunion de deux jours, il a rencontré chaque dirigeant et signé des accords bilatéraux stimulant le commerce, les investissements dans les infrastructures et la technologie, et prévoyant des voyages sans visa.

Pékin vise une plus grande influence en Asie centrale alors que Moscou reste concentré sur sa guerre acharnée en Ukraine. Les médias d’État chinois ont fait écho à ce langage.

« Les pays d’Asie centrale ont réalisé que la Russie a tellement de difficultés dans sa lutte contre l’Ukraine qu’il n’est pas sage de s’appuyer entièrement sur la Russie – ils doivent trouver une issue », lit-on dans un commentaire du tabloïd nationaliste Defence Times.

Quelques jours avant le sommet de Xi’an, les cinq chefs d’État d’Asie centrale ont rendu visite au président russe Vladimir Poutine à Moscou, où ils ont assisté au défilé militaire du 1er mai.

Mais malgré leur démonstration d’allégeance, la volonté de Poutine de déployer sa puissance militaire – en Ukraine l’année dernière et en Géorgie en 2008 – a déconcerté les États d’Asie centrale et les a incités à affirmer leur identité culturelle individuelle.

« Si vous êtes assis au Kazakhstan, il est très facile de regarder les récits que Poutine a utilisés pour justifier l’invasion de l’Ukraine – il y a une population ethnique russe, ils parlent russe – et il pourrait faire exactement la même chose là-bas », a déclaré Raffaello Pantucci, chercheur principal à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

À Xi’an, Xi a assuré aux États d’Asie centrale que leur « souveraineté, sécurité, indépendance et intégrité territoriale » devaient être « sauvegardées ».

Ce message aurait été particulièrement bienvenu après que l’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a suscité l’indignation en remettant en cause l’indépendance des anciens États soviétiques et a conduit le ministère des Affaires étrangères à Pékin à revenir sur ses propos.

Bien que l’Europe et les États-Unis aient envoyé des délégations de haut niveau en Asie centrale depuis le début de la guerre en Ukraine – le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu dans la région en mars – les analystes affirment que les pays n’ont pas reçu autant d’investissements de l’Occident qu’ils le feraient. comme.

La Chine, en revanche, a accordé un statut prioritaire à l’Asie centrale. Le Kazakhstan a été la première étape de Xi en dehors de la Chine après trois ans d’isolement « zéro covid », en route vers l’Ouzbékistan pour une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai, un organisme régional cofondé par la Chine et la Russie comme contrepoids à l’influence occidentale dans la région .

C’est au Kazakhstan que Xi a lancé en 2013 son programme phare d’investissement dans les infrastructures, l’Initiative Ceinture et Route, dans le cadre de laquelle la Chine a depuis investi massivement dans les chemins de fer, les pipelines et d’autres infrastructures dans la région.

Le volume des échanges entre la Chine et les cinq pays d’Asie centrale a atteint un record de 70 milliards de dollars le mois dernier, selon le ministère chinois du Commerce.

Vendredi à Xi’an, M. Xi a annoncé que la Chine accélérerait l’expansion du pipeline d’Asie centrale en Chine, que la National Petroleum Corporation de Chine et la KazMunayGas National Company du Kazakhstan ont convenu d’explorer.

Le Kirghizistan est devenu le dernier pays à exprimer son intérêt pour le commerce avec la Chine en utilisant le yuan lorsqu’il a accepté d’explorer la possibilité de commercer avec la Chine – qui est presque entièrement composée d’exportations chinoises vers le Kirghizistan – dans leurs devises respectives.

Alors que les liens économiques de la Chine avec la Russie se sont approfondis depuis le début de la guerre, le yuan est devenu la monnaie la plus échangée à la bourse de Moscou, et des pays du Brésil au Bangladesh ont exprimé leur intérêt à conclure des accords en l’utilisant.

Pékin considère que le renforcement de la prospérité économique dans la région est essentiel pour conjurer ses inquiétudes de longue date concernant la violence et l’instabilité dans sa région occidentale du Xinjiang, où des milliers de personnes appartenant à la minorité ethnique ouïghoure, majoritairement musulmane, ont été internées dans des camps de prisonniers.

Dans les déclarations conjointes issues du sommet de Xi’an, Pékin a obtenu des dirigeants d’Asie centrale l’assurance qu’ils n’interféreraient pas dans son approche de Hong Kong, de Taiwan ou du Xinjiang.

L’engagement du Xinjiang est important pour la Chine en raison des liens entre le Kazakhstan et la région du nord-ouest où Pékin a mené une campagne pour dépouiller la population majoritairement ouïghoure, majoritairement musulmane, de sa culture et de sa religion.