La Chine accélère les crémations alors que les cas de COVID-19 augmentent à nouveau

La Chine s’est déjà préparée à un pic inévitable de décès liés au COVID-19 après l’augmentation des cas suite au retour en arrière de la politique “zéro-COVID” de Pékin.

Des manifestations généralisées ont incité le gouvernement à assouplir les restrictions sévères, que de nombreux habitants du pays ont accusées d’avoir contribué aux 10 décès survenus dans l’incendie d’un immeuble de grande hauteur.

Le changement brutal a pris le système de santé chinois au dépourvu et s’est efforcé de trouver des fournitures allant des lits aux médicaments pour soutenir les cliniques alors que les cas explosaient.

Les grandes villes de Chine, dont Pékin, Shanghai, Chengdu et Wenzhou, ont ajouté des dizaines de milliers de cliniques de fièvre – des attachements temporaires pour dépister les maladies infectieuses – aux hôpitaux et même aux arènes sportives pour aider à dépister les résidents. Les autorités ont cessé de rapporter des chiffres asymptomatiques.

Mais les experts ont déjà prédit que la Chine pourrait voir plus d’un million de décès liés au COVID l’année prochaine. Un pic en mars de cette année a culminé à une moyenne mobile de 26 570, tandis que la vague actuelle a déjà culminé à une moyenne mobile de 40 791 cas avec un sommet de 62 439 nouveaux cas le 2 décembre, selon Our World in Data.

Un témoin de Reuters a vu une file d’environ 40 corbillards attendant d’entrer dans un parking à l’extérieur d’un crématorium pour emporter 20 cercueils. Le personnel portait des combinaisons de matières dangereuses et de la fumée s’élevait de plusieurs fours, mais il n’est pas confirmé – bien que probable – que les décès soient dus au COVID-19.

Certains résidents ont signalé avoir attendu des jours pour incinérer des proches ou avoir dû payer des frais élevés pour obtenir un “arrangement rapide”.

Le directeur des urgences de l’OMS, Mike Ryan, a fait valoir que le virus se propageait déjà à des niveaux significatifs avant le retour en arrière du “zéro-COVID” car “les mesures de contrôle en elles-mêmes n’arrêtaient pas la maladie”.

Une partie de la difficulté réside dans le manque de vaccinations significatives en Chine. Avant décembre, la Chine n’administrait que 100 000 à 200 000 doses par jour. Ce nombre a bondi à plus de 1,43 million le 13 décembre seulement.

La Chine a refusé pendant des années d’adopter des vaccins occidentaux, s’appuyant plutôt sur le vaccin Sinopharm qui n’utilise pas le modèle d’ARNm, qui introduit un modèle pour que les cellules produisent des antigènes sans exposer quelqu’un au virus réel. Les nouveaux vaccins permettent également une mise à l’échelle plus rapide et une production plus rapide par rapport aux anciens modèles de vaccins.

Et après beaucoup de retard et de délibérations, la Chine a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech, avec le premier lot envoyé mercredi. Aucun détail sur la taille ou le moment de la livraison n’était disponible.

Le vaccin n’est disponible que pour les Allemands vivant en Chine, mais Pékin envisagera également d’utiliser le vaccin pour les ressortissants chinois. Environ 20 000 Allemands vivent dans le pays. Les citoyens chinois en Allemagne pourront recevoir le SinoVac chinois en échange.

