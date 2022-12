La Chine abandonnera les restrictions et les quarantaines de Covid pour les visiteurs à partir de janvier

Les visiteurs en Chine ne seront plus soumis aux restrictions strictes de Covid à partir du 8 janvier.

La Chine met fin aux exigences de quarantaine pour les visiteurs et commencera à gérer Covid comme une maladie de classe B.

L’annonce intervient après que la Chine a assoupli les mesures nationales, alors même que les cas montaient en flèche.

Les voyageurs en Chine n’auront bientôt plus à se mettre en quarantaine et à respecter les mesures précédentes de Covid, selon la Chine Commission nationale de la santé.

Les directives mises à jour viennent après rares protestations a secoué le pays au cours d’une politique intérieure stricte “zéro-Covid”, que la Chine a finalement assouplie début décembre. Désormais, les visiteurs n’auront plus non plus à respecter les restrictions précédentes de Covid.

Auparavant, les voyageurs étaient soumis à des quarantaines obligatoires pouvant aller jusqu’à 10 jours, bien que les dernières politiques exigeaient une quarantaine de cinq jours à l’hôtel, puis trois jours d’isolement à domicile, selon CNN. Désormais, à partir du 8 janvier, rien de tout cela ne sera requis – bien que les visiteurs devront toujours montrer un résultat de test PCR négatif 48 heures avant le voyage, mais n’auront pas besoin de le soumettre à l’avance.

La Chine reclassifie également Covid et le gère en tant que maladie de classe B, au lieu de classe A. La Chine se concentrera plutôt sur l’augmentation de la vaccination parmi les populations vulnérables, l’éducation à l’épidémie et l’investissement dans la médecine, entre autres mesures.

Une partie de cela consiste à assouplir les restrictions imposées aux visiteurs en Chine – et, selon le NHC, “les voyages à l’étranger des citoyens chinois reprendront de manière ordonnée”.

Elle marque un autre tournant dans la réponse du monde à la pandémie. La Chine s’est accrochée à des restrictions strictes plus longtemps que de nombreuses régions, battre l’économie et la colère des citoyens. Mais l’assouplissement des restrictions a également entraîné une explosion des cas, le gouvernement ne plus faire de rapports quotidiens sur les cas. Selon le Financial Timesles autorités chinoises ont estimé que 250 millions de personnes avaient été infectées au cours des 20 premiers jours de décembre seulement, soit 18 % de la population.

Dans le même temps, le NHC ne comptabilise plus les cas asymptomatiques, en disant qu’il est impossible de le faire. Au 19 décembre, il y avait 116 634 cas confirmés en Chine, selon le Organisation mondiale de la santéavec 28 493 nouveaux cas au cours des 24 heures précédentes.