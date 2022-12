La Chine abandonnera la quarantaine Covid pour les voyageurs entrants

La Chine permettra également à ses citoyens de reprendre leurs voyages à l’étranger pour leurs loisirs de manière “ordonnée”, ont déclaré des responsables. Pendant la pandémie, le gouvernement a cessé de délivrer ou de renouveler les passeports des ressortissants chinois, sauf dans des circonstances limitées, et en mai, il a déclaré qu’il “limiterait strictement les activités de sortie non essentielles”.

La fin de la quarantaine internationale de Covid faisait partie d’une annonce plus large lundi selon laquelle la Chine déclasserait sa classification du coronavirus. Auparavant, le gouvernement traitait le Covid-19 comme une maladie infectieuse de catégorie A, à égalité avec le choléra ou la peste bubonique. Dans cette catégorisation, les responsables ont dû mettre en place de vastes restrictions pour contrôler la propagation, y compris des verrouillages et des quarantaines. À l’avenir, Covid sera traité comme une maladie de catégorie B, qui comprend le sida et la grippe aviaire.

Ce changement officialisera davantage le passage de la Chine à zéro Covid au niveau national, a déclaré le Dr Huang. Alors que l’assouplissement antérieur des restrictions avait laissé aux responsables locaux une certaine marge de manœuvre pour décider de la rapidité de la réouverture, Pékin signalait désormais aux responsables du pays qu’ils devraient donner la priorité à la relance de l’économie plutôt qu’au contrôle des maladies, a-t-il déclaré.

Cependant, il n’était pas clair à quel moment les voyageurs internationaux seraient prêts à visiter la Chine et dans quelle mesure l’économie en bénéficierait. Le récent assouplissement des restrictions a entraîné une explosion des infections. De nombreux Chinois âgés ne sont pas vaccinés ou n’ont reçu que deux vaccins. Le nombre d’infections et de décès n’est pas non plus clair, car les tests de masse dans le pays ont pris fin et la Chine compte les décès de Covid différemment de la plupart du reste du monde. Mais les rapports d’hôpitaux et de salons funéraires débordés sont répandus.