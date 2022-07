La Chine abandonne le mandat vax après 2 jours — RT World News

Pékin a fait marche arrière sur ce qui aurait été le premier mandat de vaccination du pays suite à l’indignation populaire

Pékin a abandonné un projet de mandat de vaccination qui aurait limité l’accès à ses lieux publics aux seuls résidents piquées, a annoncé jeudi la ville, citant le refus du public. La capitale chinoise n’avait annoncé la règle que mercredi.

Au lieu d’exiger la vaccination, les habitants de Pékin peuvent désormais entrer dans tous les lieux publics avec un résultat de test Covid négatif effectué il y a moins de 72 heures et un contrôle de température, a déclaré un responsable de la ville aux médias d’État, ajoutant que le gouvernement continuerait à promouvoir la vaccination sur une base volontaire informée. -base de consentement.















Prévue pour entrer en vigueur le 11 juillet, la politique aurait interdit aux non-vaxxés les théâtres, les musées, les cinémas, les gymnases, les lieux de formation et de tutorat, tandis que le personnel médical, les employés des services communautaires, les opérateurs d’ameublement, les fournisseurs de livraison express et les participants à la conférence devraient non seulement se faire vacciner, mais recevoir un rappel pour continuer dans leur travail.

Alors que Li Ang de la Commission municipale de la santé de Pékin a insisté sur le fait qu’il y aurait des exceptions pour ceux qui ne sont pas éligibles à la vaccination, de nombreux autres pays dont les gouvernements avaient initialement promis des exceptions similaires n’ont pas tenu leurs promesses. Le mandat n’aurait pas non plus supprimé les règles de test de la ville, qui exigent que les résidents soient testés au moins une fois tous les trois jours pour entrer dans les espaces publics.

Les résidents ont ouvertement remis en question l’efficacité du vaccin contre la variante omicron sur les réseaux sociaux et ont dénoncé le mandat proposé comme une limitation illégale de leur liberté. Une étude menée au Danemark a montré que les vaccins Pfizer et Moderna affichaient une efficacité négative contre la variante omicron trois mois seulement après avoir été vaccinés, bien que les scientifiques n’aient testé aucune des formules de vaccin chinois Covid-19.

“Le renversement montre la puissance des opinions publiques“, a noté l’ancien rédacteur en chef du Global Times Hu Xijin sur son compte officiel Weibo après l’annonce du retour en arrière, expliquant que si”La société chinoise est dominée par le gouvernement,” elles ou ils “reculé face à une réaction publique. Cela signifie qu’ils acceptent le point de vue du public sur le mandat du vaccin comme illégal.”

Alors que 90% de la population chinoise serait entièrement vaccinée, le mandat visait en partie à pousser les résidents plus âgés à se faire vacciner – le taux de vaccination des personnes âgées à Pékin est supérieur à 80%, mais la réticence persistante des récalcitrants restants a irrité ceux qui blâment les personnes âgées non vaccinées. pour les confinements et autres politiques gênantes associées à la stratégie Covid Zero du pays.