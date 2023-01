La Chine abandonne la quarantaine pour les visiteurs alors que les voyages du Nouvel An lunaire démarrent au milieu de la poussée de Covid

La Chine a levé les exigences de quarantaine pour les voyageurs entrants, mettant fin à près de trois ans d’isolement auto-imposé alors même que le pays lutte contre une augmentation des cas de Covid.

Pékin a commencé le mois dernier un démantèlement spectaculaire d’une stratégie virale intransigeante qui avait imposé des quarantaines obligatoires et des verrouillages exténuants.

La politique de confinement a plombé l’économie chinoise et déclenché des protestations à l’échelle nationale.

Dans le dénouement final de ces règles, à partir de dimanche, les voyageurs entrant en Chine ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine.

Depuis mars 2020, tous les arrivants ont été contraints de se soumettre à l’isolement dans des installations gouvernementales centralisées. Celle-ci est passée de trois semaines à une semaine en juin et à cinq jours en novembre.

Les Chinois se sont précipités pour planifier des voyages à l’étranger après que les autorités ont annoncé le mois dernier que la quarantaine serait abandonnée, envoyant des demandes de renseignements sur les sites Web de voyage populaires monter en flèche.

Mais l’augmentation attendue du nombre de visiteurs a conduit plus d’une douzaine de pays à imposer des tests Covid obligatoires aux voyageurs de la nation la plus peuplée du monde alors qu’elle lutte contre sa pire épidémie.

L’épidémie devrait s’aggraver alors que la Chine entre dans les vacances du Nouvel An lunaire ce mois-ci, au cours desquelles des millions de personnes devraient voyager des mégapoles durement touchées vers la campagne pour rendre visite à des parents plus âgés vulnérables.

La Chine a marqué samedi le premier jour de “chun yun”, la période de 40 jours de voyage du Nouvel An lunaire connue avant la pandémie comme la plus grande migration annuelle de personnes au monde.

Ce jour férié du Nouvel An lunaire, qui court officiellement à partir du 21 janvier, sera le premier depuis 2020 sans restrictions de voyage intérieur.

Le ministère chinois des Transports a déclaré vendredi qu’il s’attendait à ce que plus de 2 milliards de passagers effectuent des voyages au cours des 40 prochains jours.

Passagers sur un escalator dans une gare de Wuhan. Photographie : Ren Yong/Sopa Images/Rex/Shutterstock

Dans la ville semi-autonome de Hong Kong, dans le sud de la Chine, dimanche verra également un assouplissement majeur des restrictions strictes sur les voyages transfrontaliers avec la partie continentale de la Chine.

L’économie de Hong Kong, frappée par la récession, cherche désespérément à renouer avec sa plus grande source de croissance, et les familles séparées par la frontière attendent avec impatience les retrouvailles au cours du nouvel an lunaire.

Jusqu’à 50 000 résidents de Hong Kong pourront traverser la frontière quotidiennement à trois points de contrôle terrestres après s’être enregistrés en ligne.

10 000 autres seront autorisés à entrer par voie maritime, aérienne ou par pont sans avoir à s’inscrire à l’avance, a déclaré le chef de la ville, John Lee.

Plus de 280 000 personnes au total s’étaient inscrites pour effectuer le voyage dans la journée suivant l’annonce des nouvelles règles.

Mais les voyageurs de Hong Kong devront toujours présenter un résultat négatif au test d’acide nucléique obtenu au plus tard 48 heures avant le départ.

Les autorités de l’immigration commenceront à délivrer des permis aux continentaux pour se rendre à Hong Kong et Macao “en fonction de la situation épidémique et des capacités des services”, a indiqué la ville.

Le porte-drapeau de Hong Kong, Cathay Pacific, a annoncé qu’il allait plus que doubler ses vols vers la partie continentale de la Chine.

Partout en Asie, les pôles touristiques se préparent à une augmentation du nombre de visiteurs chinois.

Dans un stand de crêpes à Séoul, Son Kyung-rak a déclaré qu’il envisageait de faire face à un afflux de touristes.

“Nous cherchons à embaucher et nous nous préparons à faire le plein”, a déclaré le jeune homme de 24 ans dans le quartier populaire de Myeongdong, au centre-ville de Séoul. “Les touristes chinois sont nos principaux clients, donc plus on est de fous.”

À Tokyo, le caricaturiste Masashi Higashitani dépoussiérait ses compétences en chinois alors qu’il se préparait pour plus de vacanciers. Mais s’il s’est dit ravi de la réouverture de la Chine, il a admis une certaine appréhension.

“Je me demande si un afflux d’un trop grand nombre d’entre eux ne pourrait pas dépasser notre capacité. Je crains également que nous devions faire plus attention aux mesures antivirus.

