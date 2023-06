La Chine abaisse un taux directeur pour la première fois en 10 mois alors que le rebond économique se refroidit

La banque centrale chinoise a abaissé jeudi ses principaux taux directeurs à moyen terme, dans le cadre d’une décision très attendue alors que la reprise économique post-Covid continue de perdre de son élan.

La Banque populaire de Chine a abaissé le taux des prêts à moyen terme (MLF) à un an accordés à certaines institutions financières de 10 points de base, passant de 2,75 % à 2,65 %.

La banque centrale a abaissé son taux pour la dernière fois le 400 milliards de yuans de prêts MLF à un an en aoûtfaisant de la décision de jeudi la première réduction de ce type en 10 mois.

La facilité de prêt à moyen terme de la Chine est un canal de financement mis en place pour permettre à la banque centrale d’injecter des liquidités dans le système bancaire et d’influencer les taux d’intérêt de certains prêts.

Plus tôt cette semaine, la banque centrale a réduit son taux de rachat inversé à sept jours de 10 points de base de 2% à 1,9%, injectant 2 milliards de yuans chinois via ses repos à sept jours. Les plus grandes banques commerciales publiques chinoises ont réduit les taux de dépôt la semaine dernière, selon les vérifications de CNBC.

