La Chine a une vision radicale pour remodeler le monde – et les pays l’écoutent

Hong Kong

CNN

—



Xi Jinping a un plan sur la façon dont le monde devrait fonctionner, et un an après son troisième mandat à la tête de la Chine, il intensifie ses efforts pour défier le leadership mondial de l’Amérique – et met sa vision au premier plan.

Cette candidature a été sous les projecteurs comme jamais auparavant à Pékin le mois dernier, lorsque Xi, accompagné du président russe Vladimir Poutine, du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et d’une vingtaine de hauts dignitaires du monde entier, a salué la Chine comme le seul pays capable de relever les défis du 21e siècle.

« Des changements dans le monde, dans notre époque et d’importance historique se produisent comme jamais auparavant », a déclaré Xi à son auditoire lors de la conférence de presse. Forum “la Ceinture et la Route”. La Chine, a-t-il déclaré, « déploiera des efforts incessants pour parvenir à la modernisation de tous les pays » et œuvrera à la construction d’un « avenir partagé pour l’humanité ».

La vision de Xi – bien que dissimulée dans un langage abstrait – résume la volonté émergente du Parti communiste chinois de remodeler un système international qu’il considère comme injustement empilé en faveur des États-Unis et de ses alliés.

Considéré comme un rival par ces pays, car il devient de plus en plus autoritaire et autoritaire, Pékin en est venu à croire qu’il est maintenant temps de déplacer ce système et l’équilibre mondial des pouvoirs vers assurer la montée en puissance de la Chine – et rejeter les efforts pour le contrer.





Ces derniers mois, Pékin a promu son modèle alternatif à travers d’importants documents politiques et de nouvelles « initiatives mondiales », ainsi que dans des discours, des réunions diplomatiques, des forums et des rassemblements internationaux, grands et petits – dans le but de gagner le soutien du monde entier.

Pour de nombreux observateurs, cette campagne a suscité l’inquiétude qu’un monde calqué sur les règles de Pékin soit également un monde dans lequel certaines caractéristiques de son un régime autocratique et d’une poigne de fer – comme la surveillance intensive, la censure et la répression politique – pourraient devenir des pratiques mondialement acceptées.

Mais l’impulsion de la Chine intervient alors que les guerres américaines à l’étranger, l’instabilité de la politique étrangère d’une élection à l’autre et la profonde polarisation politique ont intensifié les questions sur le leadership mondial des États-Unis. Pendant ce temps, des questions urgentes comme le changement climatique, la guerre russe en Ukraine et L’assaut d’Israël sur Gaza ont aiguisé le débat sur la question de savoir si l’Occident adopte la bonne approche pour répondre.

Tout cela coïncide avec les appels de longue date des pays en développement à un système international dans lequel ils auraient davantage leur mot à dire.

Beaucoup de ces pays ont considérablement renforcé leurs liens économiques avec Pékin sous le règne de Xi, y compris au cours de la décennie de son mandat. jusqu’à 1 000 milliards de dollars un effort mondial de construction d’infrastructures, qui dirigeants réunis à célébrer le mois dernier dans la capitale chinoise.

Il reste à voir combien de personnes accueilleraient favorablement un avenir conforme à la vision du monde de la Chine – mais la volonté claire de Xi d’amplifier son message dans une période de tensions incessantes avec Washington augmente les enjeux de la rivalité entre les États-Unis et la Chine.

Et comme le cortège des dirigeants du monde qui se sont rendus à Pékin ces derniers mois, y compris pour le rassemblement de Xi le mois dernier, le disent clairement : alors que de nombreux pays peuvent être sceptiques quant à un ordre mondial imposé par la Chine autocratique, d’autres écoutent.

Shen Hong/Xinhua/Getty Images Le dirigeant chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et d’autres dirigeants posent pour une photo de groupe lors du Forum de la Ceinture et de la Route à Pékin le mois dernier.

Un mot de plus de 13 000 document de politique publié par Pékin en septembre présente la vision de la Chine en matière de gouvernance mondiale et identifie ce qu’elle considère comme la source des défis mondiaux actuels : « Les actions hégémoniques, abusives et agressives de certains pays contre d’autres… causent un grand préjudice » et mettent la sécurité et le développement mondiaux au premier plan. risque, lit-on.

Dans le cadre de la « communauté mondiale de destin partagé » de Xi, indique le document, le développement économique et la stabilité sont prioritaires, les pays se traitant sur un pied d’égalité pour travailler ensemble à la « prospérité commune ».

Dans cet avenir, ils seraient également libérés de la « politique de blocs », de la compétition idéologique et des alliances militaires, et seraient tenus pour responsables du respect des « « valeurs universelles » « définies par une poignée de pays occidentaux », indique le document.

« Ce que disent les Chinois… c’est « vivre et laisser vivre », vous n’aimerez peut-être pas la politique intérieure russe, vous n’aimerez peut-être pas le régime politique chinois – mais si vous voulez la sécurité, vous devrez leur donner l’espace nécessaire pour survivre et prospérer. également », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au groupe de réflexion Stimson Center à Washington.

Cette vision est tissée à travers trois nouvelles « initiatives mondiales » annoncées par Xi au cours des deux dernières années et axées sur le développement, la sécurité et la civilisation.

Les initiatives font écho à certains des arguments de longue date de Pékin et sont largement peu détaillées et lourdes de rhétorique.

Mais ensemble, disent les analystes, ils démontrent qu’un système dirigé par les États-Unis n’est plus adapté à l’époque actuelle – et signalent une action concertée pour remodeler l’ordre de l’après-Seconde Guerre mondiale défendu par les États-Unis et par d’autres démocraties occidentales.

Le cadre international actuel a été conçu pour garantir, du moins en théorie, que même si les gouvernements ont la souveraineté sur leur pays, ils partagent également des règles et des principes pour garantir la paix et faire respecter les droits politiques et humains fondamentaux de leurs populations.

La Chine a bénéficié de cet ordre, en dynamisant son économie grâce aux prêts de la Banque mondiale et en élargissant les opportunités dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, pour laquelle Washington a soutenu Pékin. rejoindre en 2001 dans l’espoir que cela contribuerait à libéraliser le pays communiste.

Un peu plus de deux décennies plus tard, Pékin s’en ressent.

Les États-Unis et leurs alliés ont observé avec méfiance que Pékin est non seulement devenu compétitif sur le plan économique, mais aussi de plus en plus affirmé en mer de Chine méridionale et au-delà et plus répressif et autoritaire sur son territoire.

Cela a motivé les efforts de Washington pour restreindre l’accès des Chinois à la technologie sensible et imposer sanctions économiquesque Pékin considère comme des actions flagrantes visant à le supprimer et à le contenir.

Les États-Unis et d’autres pays ont dénoncé la politique de Pékin. intimidation de la démocratie autonome de Taiwan et a tenté de lui demander des comptes pour des violations présumées des droits de l’homme au Tibet, à Hong Kong et au Xinjiang, dont le dernier, selon un bureau des droits de l’homme de l’ONU l’année dernière, pourrait équivaloir à “crimes contre l’humanité» – une accusation que Pékin nie.

Sanjit Das/Bloomberg/Getty Images La police anti-émeute monte la garde lors d’une manifestation en juin 2019 à Hong Kong contre un projet de loi d’extradition qui aurait permis l’extradition de fugitifs vers la Chine continentale.

En réponse, Xi a intensifié ses efforts de longue date pour saper le concept des droits humains universels.

« Différentes civilisations » avaient leurs propres perceptions des « valeurs humaines » communes, a déclaré Xi. dirigeants de partis politiques et des organisations de quelque 150 pays plus tôt cette année, alors qu’il lançait « l’Initiative de civilisation mondiale » de la Chine. Les pays n’imposeraient pas leurs propres valeurs ou modèles aux autres si la Chine fixait l’ordre du jour, a-t-il laissé entendre.

Cela s’appuie sur l’argument de Pékin selon lequel les efforts des gouvernements pour améliorer la situation économique de leur peuple équivalent au respect de leurs droits humains, même si ces gens n’ont pas la liberté de s’exprimer contre leurs dirigeants.

Cela est également lié à ce que les observateurs disent de la confiance croissante des dirigeants chinois dans leur modèle de gouvernance, qu’ils considèrent comme ayant joué un rôle véritablement positif pour favoriser la croissance économique mondiale et réduire la pauvreté – contrairement aux États-Unis qui ont mené des guerres, déclenché un bouleversement majeur. crise financière mondiale et fait face à des tensions politiques intérieures.

“Tout cela fait penser à la Chine que l’Amérique est en déclin rapide”, a déclaré Shen Dingli, analyste en politique étrangère basé à Shanghai, qui affirme que cela nourrit la volonté de Xi de ne pas renverser l’ordre mondial existant, mais de le réorganiser.

Pékin, a-t-il ajouté, considère les États-Unis comme de simples « paroles en l’air » en faveur de « l’ordre libéral » pour nuire à d’autres pays.

“(La Chine demande) ‘qui est le plus enclin…