La Chine a une responsabilité dans la situation « tragique » au Myanmar car elle est le « premier soutien » du régime militaire, a déclaré le chef du service de renseignement extérieur britannique MI6.

« C’est épouvantable de voir ce qui se passe dans ce merveilleux pays », a déclaré Sir Richard Moore à Sky News lors d’un briefing avec des journalistes dans la capitale tchèque, Prague.

Il répondait à une question lui demandant s’il était inquiet Chine soutenait la junte militaire.

Image:

Chef du MI6 Sir Richard Moore





Le chef espion a déclaré qu’il s’était rendu dans le pays il y a quelques années et a qualifié la situation de « profondément, profondément tragique ».

« Je crains que la Chine n’ait une responsabilité parce qu’elle est le principal partisan de ce régime », a-t-il déclaré.

« Il est difficile de voir qu’il serait capable de fonctionner comme il le fait actuellement s’il ne recevait pas ce soutien. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:41

La Chine justifie le « financement » de la junte birmane



En mai, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a rendu visite à Birmanie et a été filmé en train de rencontrer le chef de la junte Min Aung Hlaing.

Un autre signe clair du soutien continu que le Myanmar reçoit de son puissant voisin est une nouvelle ligne de chemin de fer.

Bien qu’il ait ouvert ses portes en 2021, l’immense terminal de Lincang, doté d’une grande gare de fret et de grues de fret, a été construit pour transporter le commerce de la Chine vers le Myanmar et au-delà.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:11

L’influence grandissante de la Chine au Myanmar



Le correspondant en chef de Sky, Stuart Ramsay, et son équipe ont été témoins des réalités meurtrières de la guerre civile, qui, selon les dirigeants du Myanmar, ne se produisent pas.

Les équipes de Sky News ont passé un mois sous couverture au plus profond de la jungle avec des combattants de la résistance, des médecins et des volontaires – non loin de l’endroit où se déroulent les combats.

En savoir plus:

Je me sentais en danger à chaque heure de chaque jour – mais c’était un risque qui valait la peine d’être pris

Plus de « morts et de destructions » à venir au Myanmar

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





41:32

Au Myanmar : la guerre cachée



Ils ont vu un garçon de 17 ans recevoir un traitement dans un hôpital de première ligne caché. Il dormait dans un monastère lorsque l’armée du Myanmar a attaqué et a été blessé par un obus de mortier qui a criblé son corps d’éclats d’obus.

Peu de journalistes occidentaux se rendent dans ce pays d’Asie du Sud-Est, anciennement connu sous le nom de Birmanie, où au moins 1,7 million de personnes ont été déplacées en raison des combats, selon les Nations Unies.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Les cicatrices de la guerre jonchent les routes – des camions de l’armée du Myanmar incendiés et des maisons, des écoles, des églises, des cliniques médicales et des hôpitaux détruits – des communautés chassées de endroits désespérément dangereux.

Certains habitants ont construit des villages temporaires. L’un d’eux a dit à Ramsay : « Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles nous sommes attaqués, mais nous n’avons jamais été confrontés à quelque chose comme ça auparavant. »