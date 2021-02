La CHINE tente d’utiliser Covid pour voler de l’ADN et a piraté les données personnelles de 80% des Américains, a déclaré un ancien chef d’espionnage.

L’avertissement effrayant vient de Bill Evanina, ancien directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité des États-Unis, qui allègue que Pékin utilise l’offre «néfaste» de tests comme couverture.

La Chine a été soupçonnée d’avoir tenté de pirater des données issues de la recherche sur les vaccins, mais on prétend maintenant qu’elle a de nouvelles ambitions.

Le pays dispose également d’un vaste système de surveillance interne pour espionner ses propres citoyens et aurait ordonné à tous les 700 millions de sa population masculine de donner des échantillons d’ADN.

Evanina signale une offre de BGI Group, la plus grande entreprise de biotechnologie au monde, à l’État de Washington comme preuve des sinistres intentions de Pékin.

La firme a proposé de construire et d’aider à gérer des laboratoires d’essais à la pointe de la technologie et de «fournir une expertise technique», mais l’ancien combattant du FBI et de la CIA Evanina est tellement inquiet qu’il s’est maintenant exprimé.

Il a dit ’60 Minutes ‘sur CBS que «la Chine est numéro un dans le monde pour tout type de capacité de piratage, et ils sont effrontés à ce sujet» et cela se fait «à la fois légitimement et illégalement».

On a demandé à Evanina quelle était la «probabilité que vous et moi ayez été piratés par la Chine?» ce à quoi il a répondu: «110 pour cent».

«Selon les estimations actuelles, 80% des adultes américains se sont fait voler toutes leurs informations personnelles identifiables par le Parti communiste chinois», a-t-il déclaré.

«Le problème est que le régime chinois prend toutes ces informations sur nous – ce que nous mangeons, comment nous vivons, quand nous faisons de l’exercice et dormons – et les combine ensuite avec nos données ADN.

«Avec des informations sur l’hérédité et l’environnement, soudain ils savent plus sur nous que sur nous-mêmes. «

Il a affirmé que l’offre d’aide aux tests pendant Covid était un cheval de Troie moderne visant à utiliser la crise pour prendre pied et accéder à plus de données.

«Cela montre l’état d’esprit néfaste du Parti communiste chinois, pour profiter d’une crise mondiale comme Covid», a-t-il déclaré.

«Sachant que BGI est une entreprise chinoise, comprenons-nous où vont ces données?

«En vertu d’une série de lois impensables dans les démocraties occidentales, les entreprises chinoises comme BGI sont obligées de partager des données avec le régime chinois.

«C’est comme si, disons, Google, Amazon et Facebook devaient transmettre leurs données à la CIA, à la demande.»

BGI Group a publié une déclaration qui a rejeté les allégations d’Evanina et a nié toute motivation alléguée.

«L’idée que les données génomiques des citoyens américains sont compromises de quelque manière que ce soit par les activités de BGI aux États-Unis est sans fondement», a déclaré la société.