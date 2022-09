La Chine à Taïwan : les “ingérences extérieures” ne seront pas tolérées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a souligné samedi son engagement envers sa revendication sur Taïwan, déclarant aux dirigeants mondiaux réunis que quiconque entraverait sa détermination à se réunifier avec l’île autonome serait “écrasé par les roues de l’histoire”.

Le langage était énergique mais, pour les dirigeants chinois, tout à fait dans le domaine de la normale.

“Ce n’est que lorsque la Chine sera pleinement réunifiée qu’il pourra y avoir une véritable paix dans le détroit de Taiwan”, a déclaré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a déclaré que Pékin “prendrait les mesures les plus énergiques pour s’opposer à l’ingérence extérieure”.

La Chine défend régulièrement et avec véhémence sa revendication sur Taiwan, qui s’est séparée du continent après une guerre civile en 1949 et fonctionne désormais avec son propre gouvernement. Une visite le mois dernier de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a nettement accru les tensions entre Washington et Pékin.

UN OFFICIEL DE TAIWAN AVERTIT LA CHINE, “NOUS N’ABANDONNERONS JAMAIS NOTRE LIBERTÉ”

Le langage, bien que pointu, reflétait l’intensité typique de la Chine à propos de l’île; sa revendication passe rarement sous silence dans les grands discours internationaux. Taiwan est une question centrale de la politique chinoise, et l’apparition de Wang à la réunion des dirigeants – à la place de son patron, le dirigeant chinois Xi Jinping – était un signal que le discours n’était pas nécessairement significatif.

“Le gouvernement de la RPC est le seul gouvernement représentant toute la Chine”, a déclaré Wang, faisant référence au nom officiel de la Chine, la République populaire de Chine. « Le principe d’une seule Chine est devenu une norme fondamentale dans les relations internationales.

Il a ajouté : « Toute tentative d’obstruction à la réunification de la Chine est vouée à être écrasée par les rouages ​​de l’histoire.

La Chine exerce une pression régulière dans le monde entier sur toute entité – pays, entreprise, cartographe – qui implique même que Taiwan pourrait être une nation distincte. Aux Jeux olympiques, par exemple, Taïwan doit concourir en tant que “Taipei chinois”. Le muscle du gouvernement du continent a isolé le gouvernement de l’île, bien que quelques membres de l’ONU continuent d’entretenir des relations diplomatiques avec Taipei plutôt qu’avec Pékin.

BIDEN DIT QUE NOUS DÉFENDRONS TAÏWAN SI LA CHINE LANCE UNE “ATTAQUE SANS PRÉCÉDENT”

Samedi lors de la réunion de l’ONU, quelques orateurs avant Wang, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Ralph Gonsalves, a parlé avec force de permettre à Taïwan de rehausser son profil dans les organisations internationales, y compris l’Organisation mondiale de la santé.

“Comment pouvons-nous rester de travers, dans un silence relatif et une inaction satisfaite, au mépris du droit légitime de Taiwan à exister en accord avec les souhaits et la volonté du peuple taïwanais?” Il a demandé.

L’apparition de Wang à l’édition 2022 en personne de l’Assemblée générale des Nations Unies est intervenue après deux ans de discours à distance de l’ère de la pandémie par le plus haut dirigeant chinois. Xi n’a pas assisté à l’événement de cette année, que le président russe Vladimir Poutine a également sauté. Le président américain Joe Biden s’est exprimé mercredi.

Les États-Unis et la Chine ont une diplomatie difficile et sont en désaccord sur de nombreuses questions fondamentales. Ils se disputent depuis des décennies sur les droits de l’homme, plus récemment les mauvais traitements infligés aux Ouïghours de souche dans la région du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. Pékin considère les critiques américaines comme hypocrites et comme un acte d’ingérence dans ses affaires intérieures.

UN OFFICIEL DE TAIWAN SOULIGNE LA NÉCESSITÉ DE RÉSISTER À LA PROVOCATION CHINOISE ET APPELLE À L’INCLUSION DU PAYS AUX NATIONS UNIES

Cela se reflète toujours dans les remarques des dirigeants chinois. Le discours de Wang a utilisé des phrases et des références légèrement codées qui critiquaient Washington sans sortir et le dire. Par exemple, Wang a déclaré : “Nous nous opposons fermement aux tentatives de politisation des droits de l’homme” et “Nous devons défendre l’équité et nous opposer à l’intimidation” – deux références aux irritations de longue date qu’il a avec la politique américaine.

Alors que Taïwan et les droits de l’homme font toujours obstacle aux relations sino-américaines, Wang et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont rencontrés en personne vendredi en marge de l’Assemblée générale.

Des responsables américains ont déclaré que Blinken avait intensifié les efforts de l’administration Biden pour faire pression sur la Chine pour qu’elle mette fin aux actions provocatrices contre Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères, dans un résumé de la réunion, a déclaré que M. Wang avait déclaré à son homologue que “les relations sino-américaines actuelles sont confrontées à de graves impacts, et il y a des leçons dont la partie américaine doit tirer des leçons”.

Il a déclaré que les deux hommes avaient discuté “des récents actes erronés de la partie américaine sur la question de Taiwan”. Cependant, il a également déclaré: “Les deux parties estiment que la réunion a été franche, constructive et importante, et ont convenu de maintenir la communication”.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Après la prise de contrôle de la Chine par les forces communistes de Mao Zedong en 1949, les nationalistes de Chiang Kai-shek ont ​​décampé à Taiwan et ont maintenu leur gouvernement séparé. Il a été reconnu par les États-Unis jusqu’en 1979, date à laquelle Washington a établi des relations avec Pékin.