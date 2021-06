La CHINE a supprimé les données de Covid pour couvrir le « Patient zéro » alors que la pression monte sur la prétendue fuite de laboratoire, selon une nouvelle étude choquante.

De nouvelles affirmations explosives sont apparues selon lesquelles la Chine aurait supprimé un ensemble de données contenant des séquences de Covid dès les premiers stades de l’épidémie qui aurait pu fournir des indices vitaux.

L’étude accablante suggère que des données vitales ont été supprimées en Chine Crédit : AFP

L’étude explosive suggère également que le virus faisait des ravages avant d’être détecté sur les marchés humides.

Cela suggère également que les premiers virus Covid étudiés par l’Organisation mondiale de la santé ne sont pas pleinement représentatifs des souches virales circulant dans les premiers mois.

Le document de recherche, «La récupération des données de séquençage en profondeur supprimées jette plus de lumière sur l’épidémie précoce de SRAS-CoV-2 à Wuhan», a été publié par le professeur Jesse Bloom, professeur agrégé au Fred Hutch Cancer Research Center de Seattle.

L’ensemble de données contenant les séquences du SRAS-CoV-2 du début de l’épidémie de Wuhan a été supprimé des archives de lecture des séquences de l’Institut national de la santé, selon les articles parus aujourd’hui.

« Je récupère les fichiers supprimés du Google Cloud et reconstruis des séquences partielles de 13 virus épidémiques précoces », écrit le professeur Boom dans le résumé du rapport.

COUVRIR

Et il a découvert qu’il n’y avait aucune raison plausible pour les fichiers manquants qui ont été supprimés et l’explication la plus probable est que la Chine a supprimé le matériel pour « obscurcir leur existence ».

« Le fait qu’un tel ensemble de données informatif ait été supprimé a des implications au-delà de celles directement glanées à partir des séquences récupérées. Les échantillons des premiers patients ambulatoires de Wuhan sont une mine d’or pour quiconque cherche à comprendre la propagation du virus », a-t-il écrit.

« Même mon analyse des séquences partielles est révélatrice, et il aurait clairement été plus informatif scientifiquement de séquencer entièrement les échantillons plutôt que de supprimer subrepticement les séquences partielles.

« Il n’y a aucune raison scientifique plausible pour la suppression : les séquences sont parfaitement concordantes avec les échantillons décrits dans Wang et al. Il semble donc probable que les séquences ont été supprimées pour masquer leur existence. »

Cela survient après que le scientifique britannique qui a tenté de faire taire la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan a été retiré de la commission des Nations Unies enquêtant sur les origines de Covid.

Le Dr Peter Daszak a été évincé de l’enquête Lancet soutenue par l’ONU car il a tenté à plusieurs reprises de rejeter les allégations selon lesquelles le virus aurait pu s’échapper de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

L’ensemble de données contenant les séquences du SRAS-CoV-2 du début de l’épidémie de Wuhan aurait été supprimé Crédit : Getty

Le Dr Daszak est le président de l’EcoHealth Alliance – une organisation basée aux États-Unis qui s’est révélée avoir acheminé l’argent des contribuables vers WIV pour effectuer des recherches sur le gain de fonction des coronavirus de chauves-souris.

L’homme de 55 ans entretient des relations étroites avec le chef du laboratoire, le Dr Shi Zhengli – surnommé « Batwoman » – et a tweeté joviale l’année dernière à propos de chanter un karaoké avec elle et de « faire la fête dans une grotte de chauves-souris » au milieu de la pandémie.

Le WIV est cependant le principal suspect alors que des preuves circonstancielles s’accumulent qui relient les origines du virus à une fuite de laboratoire alors que les États-Unis ont ordonné une sonde « redoublée ».

Le Dr Daszak a fait partie de l’enquête de l’OMS très moquée qui s’est rendue à Wuhan au début de cette année, pour voir ses conclusions rejetées comme un « blanc de chaux » et être sapées par le directeur de l’OMS le même jour que sa publication.

Il reste répertorié sur le site Web de la Commission The Lancet COVID-19, mais son profil a été mis à jour pour refléter son départ.

Sous sa photo et sa biographie, il est désormais indiqué « rejeté des travaux de la Commission sur les origines de la pandémie ».

Aucune autre information n’a été donnée – mais Daszak a été largement critiqué pour avoir semblé avoir un conflit d’intérêts sur ses liens avec WIV.

Il était l’un des 28 experts du monde entier invités à sonder les origines du virus et la meilleure façon de répondre à une pandémie.

Le Dr Peter Daszak a été évincé de la sonde après avoir tenté de mettre fin à la théorie des fuites de laboratoire