La Chine a simulé à plusieurs reprises des attaques contre des navires de guerre américains, prévient Taïwan

L’armée chinoise a effectué de multiples simulations d’attaques contre des navires de guerre américains en mer de Chine méridionale ces dernières semaines, selon le gouvernement taïwanais.

Taïwan a déclaré que l’objectif de la Chine était d’empêcher les puissances étrangères de venir en aide à l’île autonome si la Chine décidait d’envahir, a rapporté Reuters jeudi. La marine américaine a régulièrement fait naviguer des navires dans la mer de Chine méridionale et le détroit de Taiwan, réprimandant les revendications de souveraineté de la Chine sur la région.

Taïwan affirme que les simulations de la Chine se sont principalement concentrées sur la prévention des navires de guerre américains d’approcher Taïwan en naviguant à travers la chaîne d’îles qui va du Japon à Taïwan et aux Philippines, selon Reuters.

Le rapport intervient un jour après que des soldats taïwanais ont tiré des coups de semonce sur des drones planant au-dessus de l’île de Kinmen, provoquant le retour des drones vers la ville chinoise voisine de Xiamen.

LA CHINE ANNONCE QUE LES EXERCICES MILITAIRES SERONT PROLONGÉS

Le groupe d’îles de Kinmen se trouve à seulement neuf milles de la côte chinoise. Taïwan a déclaré que les drones semblaient être destinés à “un usage civil”. Les soldats de l’île ont abattu l’un des drones jeudi.

La Chine est devenue de plus en plus agressive envers Taïwan depuis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île début août. Pelosi est la plus haute responsable américaine à visiter l’île en 25 ans, et plusieurs membres du Congrès ont suivi son exemple avec leurs propres voyages à Taiwan ces dernières semaines.

La Chine a fait valoir que les visites violent la politique américaine d’une seule Chine, qui stipule que les États-Unis reconnaissent le gouvernement de Pékin comme le seul gouvernement de la Chine. Il déclare également que les États-Unis n’entretiendront pas de relations diplomatiques officielles avec le gouvernement de Taiwan.

LE CHANGEMENT SONNE L’ALARME SUR TAIWAN: L’ARMÉE AMÉRICAINE DOIT ÊTRE PRÊTE POUR LA GUERRE AVEC LA CHINE EN HEURES, PAS EN ANNÉES

La Chine a réagi aux voyages avec ses exercices militaires en cours, qui ont encerclé Taïwan dans une simulation d’invasion. Le pays a également tiré des missiles balistiques au-dessus de l’île et envoyé des avions de guerre à travers le Détroit de Taïwan Ligne médiane.

Taïwan s’est séparé pour la première fois de la Chine continentale à la suite d’une guerre civile entre les forces démocratiques et communistes en 1949.