La CHINE a reçu plus de 27 millions de dollars de deniers publics américains pour des expériences et des études scientifiques au cours des dix dernières années.

Le US Sun peut révéler que la somme stupéfiante d’au moins 27 243 543 dollars a été envoyée directement aux institutions, laboratoires et universités de l’État du Parti communiste depuis 2010.

Notre enquête a révélé que la somme étonnante d’argent a été envoyée à l’étranger par les National Institutes for Health – l’agence gouvernementale financée par les contribuables américains chargée de la recherche en santé.

Et à partir de ses budgets annuels allant jusqu’à 40 milliards de dollars, une tranche a été envoyée qui a été envoyée à travers Chine pour diverses expériences et projets de recherche.

Cela survient alors que l’agence a déjà été critiquée l’année dernière après qu’il a été révélé avoir débloqué des fonds qui ont été canalisés vers l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Les données du NIH montrent que les institutions chinoises ont reçu jusqu’à 2 millions de dollars par an sur plusieurs subventions, selon les données disponibles publiquement déposées sur le système d’outils de rapport en ligne du portefeuille de recherche du département.

L’argent distribué comprenait des sommes de 88 686 dollars et 93 316 dollars pour enquêter sur la consommation de drogues parmi les prostituées en Chine.

D’autres ont inclus une somme de 50 066 $ pour des expériences sur la peur humaine qui impliquaient de montrer aux gens des images effrayantes dans une étude de l’Université de Pékin, et 53 460 $ pour étudier la dépression chez les résidents des foyers de soins chinois.

Les institutions qui ont l’autorisation d’effectuer des tests sur les animaux ont également reçu un financement, telles que l’Université de Pékin, l’Université de Fudan et l’Université de Wuhan.

La Chine a reçu le plus des États-Unis en 2010 et 2011 avec 4,5 millions de dollars et 4,1 millions de dollars.

Et l’État communiste a reçu 1 million de dollars l’année dernière – malgré les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de la pandémie.

Les contribuables ne devraient pas être obligés de financer ces dépenses imprudentes Anthony Bellotti

Pendant ce temps, WIV est le biolab au centre de la controverse au milieu des allégations d’une éventuelle fuite du laboratoire Covid – et les républicains mènent actuellement une charge pour s’assurer que le laboratoire ne reçoive plus jamais de financement américain.

Les 27 millions de dollars découverts par The US Sun n’incluent pas l’argent envoyé à WIV, car cela a été acheminé au laboratoire à partir d’une subvention plus importante accordée à EcoHealth Alliance, basée aux États-Unis.

Le laboratoire a toujours l’autorisation de recevoir des fonds des États-Unis au moins jusqu’en 2024, et la secrétaire de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun financement prévu pour WIV.

Financement du NIH envoyé à la Chine 2010-2020 THE US Sun a découvert que plus de 27 millions de dollars de financement avaient été envoyés à la Chine par les NIH au cours des dix dernières années. 2010 – 4,5 millions de dollars

2011 – 4,1 millions de dollars

2012 – 2,9 millions de dollars

2013 – 2,8 millions de dollars

2014 – 1,5 million de dollars

2015 – 3 millions de dollars

2016 – 1,6 million de dollars

2017 – 2,9 millions de dollars

2018 – 1,4 million de dollars

2019 – 942 000 $

2020 – 1 million de dollars

Anthony Bellotti, président du groupe de surveillance des contribuables White Coat Waste, a déclaré au US Sun: « Expédier des millions de dollars des contribuables américains au dangereux laboratoire animal de Wuhan et à d’autres installations en Chine où il n’y a pas de réelle transparence et de responsabilité sur la façon dont l’argent est dépensé est un recette pour un désastre.

« Les contribuables ne devraient pas être obligés de financer ces dépenses imprudentes et de nouveaux sondages montrent qu’une majorité d’électeurs démocrates et républicains aux États-Unis veulent restreindre le financement des laboratoires d’animaux en Chine et dans d’autres pays étrangers. »

Les relations entre les États-Unis et la Chine restent tendues alors que l’administration du président Joe Biden a refusé d’accepter les conclusions marqué un « badigeon » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui semblent disculper la Chine des origines de Covid.

Les responsables du renseignement américain ont insisté au cours de l’année écoulée sur le fait qu’ils avaient des preuves convaincantes que le virus qui a tué 500000 Américains s’est peut-être échappé de WIV.

La semaine dernière, quelque 28 membres du Congrès ont envoyé une lettre à l’inspecteur général du Département américain de la Santé et des Services sociaux pour demander une enquête « rapide et approfondie » sur la relation des NIH avec WIV.

Le représentant Guy Reschenthaler, un républicain de Pennsylvanie, a également présenté une législation pour défaire le financement de l’EcoHealth Alliance – une organisation à but non lucratif dirigée par le Dr Peter Daszak, chercheur de l’OMS, qui entretenait une relation de longue date avec WIV.

L’organisation est également connue pour avoir récolté environ 750000 dollars de fonds publics dans le cadre du plan de sauvetage de Covid.

Le représentant Reschenthaler a déclaré au US Sun: «Il est inadmissible que les instituts nationaux de la santé envoient des dollars des contribuables américains à l’Institut de virologie de Wuhan, une installation liée à la recherche biologique militaire et au Parti communiste chinois.

«Je suis fier de me joindre à mes collègues pour demander une enquête sur la relation troublante des NIH avec WIV.

«J’ai également introduit une législation pour bloquer le financement de l’EcoHealth Alliance et empêcher l’argent durement gagné des Américains de financer des expériences dangereuses dans des laboratoires étrangers ayant des antécédents de problèmes de sécurité et gérés par l’armée de nos adversaires.»

Depuis le début de la pandémie, WIV a été suggéré comme un élément clé de l’histoire d’origine de Covid car il se spécialise dans les coronavirus de chauve-souris et détenait le virus le plus connu de Covid-19.

La Chine et le laboratoire ont toujours nié avec fureur toute allégation de fuite possible, et l’OMS a semblé être d’accord avec eux alors qu’ils terminaient leur enquête à Wuhan.

Cependant, le La Maison Blanche a déclaré qu’elle avait de « profondes inquiétudes » sur l’enquête qui a été menée de manière étroitement gérée aux côtés de la Chine.

Les scientifiques qui faisaient partie de l’équipe ont déjà brisé la couverture et révélé la Chine n’ont pas remis toutes les données demandées, et il y avait toujours «de la politique dans la salle».

Le professeur John Watson, qui faisait partie de l’équipe de l’OMS qui s’est rendue à Wuhan, a insisté sur le l’hypothèse de fuite reste sur la table et a admis que la mission n’avait peut-être pas l’expertise nécessaire pour enquêter de manière approfondie sur le laboratoire.

Il a déclaré que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires pour examiner une fuite potentielle de WIV « plus en détail » lorsqu’il est apparu sur la BBC.

« C’est une hypothèse qui reste sur la table et qui pourrait certainement faire l’objet de travaux supplémentaires », a déclaré le professeur Watson.

C’était une rupture avec le chercheur principal, le Dr Peter Ben Embarek, qui a déclaré que la théorie ne serait pas recommandée pour les «études futures» et était considérée comme «extrêmement improbable».

Les enquêteurs de l’OMS et leurs homologues chinois ont semblé offrir plus de questions que de réponses lorsqu’ils ont révélé leurs conclusions lors d’une conférence de presse de trois heures le mois dernier.

L’événement conjoint a offert de nombreuses explications et théories sur les origines du virus – mais le seul qui semble avoir été écarté était la fuite du laboratoire.

Des documents ont déjà révélé que Pékin minimisait le bug pour «protéger son image», et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres de décès et de cas.

Et le mois dernier, de nouveaux documents publiés par les États-Unis ont révélé que des scientifiques de Wuhan étaient tombés malades avec des symptômes de type Covid à la fin de 2019 – des mois avant que la pandémie ne commence à ravager le monde.

Le US Sun a contacté les NIH pour obtenir des commentaires et leur a demandé s’il y aurait des changements à leurs politiques de financement après la pandémie.