La Chine a qualifié les applications financières de meilleure chose depuis la boussole. Plus maintenant.

La Chine a été un pionnier en trouvant de nouvelles façons d’obtenir de l’argent pour des personnes mal desservies comme M. Rao. Des entreprises technologiques comme le propriétaire d’Alipay, une entreprise dérivée d’Alibaba appelée Ant Group, ont transformé la finance en une sorte de plomberie numérique : quelque chose d’intégré si profondément et de manière invisible dans la vie des gens qu’ils y ont à peine pensé. Et ils l’ont fait à une échelle colossale, transformant les géants de la technologie en prêteurs influents et en gestionnaires de fonds dans un pays où les smartphones sont devenus omniprésents avant les cartes de crédit.

L’épidémie avait grondé les services de livraison et ralenti les paiements des clients. M. Rao, 33 ans, a donc utilisé une application appelée Alipay pour recevoir un paiement anticipé sur ses factures. Parce que son compte Alipay était déjà lié à sa vitrine numérique sur le bazar Taobao d’Alibaba, l’obtention de l’argent a été rapide et indolore.

À la même époque l’année dernière, Ant se préparait également à organiser le plus grand premier appel public à l’épargne au monde. L’introduction en bourse n’a jamais eu lieu, et aujourd’hui, Ant réorganise son activité afin que les régulateurs puissent la traiter davantage comme ce qu’ils pensent qu’elle est : une institution financière, pas une entreprise technologique.

Avec Ant et d’autres grandes plates-formes accaparant le marché, les investissements dans la fintech chinoise ont chuté ces dernières années. Ainsi, le châtiment d’Ant pourrait rendre le secteur plus compétitif pour les start-ups. Mais si diriger une grande entreprise fintech signifie être régulé comme une banque, les fondateurs des futures Ants s’en donneront-ils même la peine ?

Le professeur He a déclaré qu’il était surtout convaincu que les entrepreneurs chinois de la fintech continueraient d’essayer. « Si c’est extrêmement rentable », a-t-il dit, c’est une autre question.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, si vous vouliez voir où la technologie des smartphones rendait la Chine la plus différente du reste du monde, vous auriez regardé dans les portefeuilles des gens. Ou plutôt, les applications qui les avaient remplacés.

Riches et pauvres ont utilisé l’application de messagerie WeChat d’Alipay et Tencent pour acheter des collations aux vendeurs de rue, payer des factures et envoyer de l’argent à leurs amis. Les médias d’État ont salué Alipay comme l’un des quatre grandes inventions modernes, le mettre et le partage de vélos, le commerce électronique et le train à grande vitesse là-haut avec la boussole, la poudre à canon, la fabrication du papier et l’impression.