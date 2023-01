La Chine a publié de nouvelles données sur le covid – mais l’OMS fait pression pour en savoir plus.

Commentez cette histoire Commenter

L’Organisation mondiale de la santé intensifie la pression sur la Chine pour qu’elle partage des données clés sur sa dernière épidémie de coronavirus, en utilisant des déclarations publiques et des réunions en coulisses pour pousser Pékin alors qu’elle tente de cartographier la plus grande poussée de la pandémie – même si elle risque le colère du gouvernement. C’est un contraste frappant avec l’approche de l’OMS au début de 2020, lorsque son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la “transparence” de la Chine sur le nouveau virus alors même que les rapports suggéraient que Pékin avait délibérément sous-estimé les cas et fait taire les lanceurs d’alerte.

Mais la nouvelle approche pourrait être payante. Samedi, la Commission nationale chinoise de la santé a annoncé une révision importante de ses données, augmentant le nombre de morts dans les hôpitaux depuis que les restrictions sévères contre les coronavirus ont été levées en décembre de 37 à près de 60 000.

Dans le même temps, Ma Xiaowei, directeur de la Commission nationale chinoise de la santé, a partagé une grande partie des mêmes données avec Tedros, selon une lecture de l’OMS d’un appel entre eux.

Les responsables de l’OMS ne savent pas pourquoi la Chine a publié les données maintenant – et lors des entretiens, ils ont hésité à assumer leurs responsabilités. Les chiffres semblent montrer une épidémie similaire aux vagues d’omicron qui ont déferlé sur d’autres pays il y a un an. Cela suggère également que la nouvelle vague d’infections avait atteint son apogée – des nouvelles peut-être rassurantes avant le Nouvel An lunaire, une période de voyages de vacances intenses.

La Chine révise fortement le nombre de morts liés à l’épidémie de covid à 60 000 contre 37

Mais il existe également des lacunes importantes, notamment dans les données régionales détaillées et les informations au fil du temps. Il manque également le séquençage détaillé du génome que l’OMS et d’autres ont demandé pour suivre toute nouvelle variante.

“C’est vraiment triste de voir le nombre de décès liés à l’hôpital de 60 000 au cours du dernier mois, mais cela devrait être considéré comme le minimum”, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le covid-19. Les données, a-t-elle noté, ne semblent pas inclure les décès en dehors des hôpitaux.

Pourtant, il s’agit de plus d’informations que la Chine n’en a généralement fournies. Avant samedi, Pékin avait publié peu de données sur l’épidémie, qui a augmenté de façon exponentielle après que le gouvernement a levé sa politique “zéro covid” le 7 décembre, mettant fin aux tests de masse, aux verrouillages sévères et aux longues quarantaines.

Le secret entourant la dernière épidémie avait accru l’inquiétude des responsables de la santé mondiale et des analystes quant au fait que de nouvelles variantes pourraient se propager sans être détectées.

Van Kerkhove a déclaré que la publication confirmait à l’OMS une chose importante: “Cela nous dit que ces données existent.”

La Commission nationale chinoise de la santé a cessé de rapporter le nombre quotidien de cas en décembre. Du 1er novembre au 13 janvier, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a signalé moins de 50 décès, un chiffre selon les analystes incroyablement bas.

J. Stephen Morrison, directeur du Global Health Policy Center au Center for Strategic and International Studies, a qualifié ces données de «ridicules» et a déclaré qu’elles minaient la réputation de la Chine. “Personne ne le croit”, a-t-il déclaré au Washington Post. “À quoi ça sert?”

Pendant une grande partie des trois dernières années, les autorités chinoises ont bloqué les voyages internationaux et imposé des quarantaines strictes pour éradiquer le virus – et éviter le pire de la pandémie. Mais à l’approche de cet hiver, des ramifications plus contagieuses de la variante omicron ont commencé à se répandre, malgré les restrictions sévères, et de rares protestations contre les restrictions ont incité les autorités à faire marche arrière, les levant presque toutes.

Bientôt, les autorités de nombreuses grandes villes, dont Pékin, ont signalé des épidémies à propagation rapide. Les images satellite des crématoriums suggèrent que la Chine a subi beaucoup plus de décès que le gouvernement ne l’a reconnu, a rapporté The Post la semaine dernière.

Alors que les rapports dressaient un tableau de plus en plus désastreux, l’OMS augmentait la pression, publiquement et en privé. Tedros a appelé à plusieurs reprises le gouvernement chinois à communiquer le nombre d’admissions à l’hôpital et d’autres informations. L’OMS a exhorté la Chine à partager des données sur la gravité de la maladie, le nombre de patients en soins intensifs et le séquençage génomique.

L’OMS a également tenu plusieurs réunions privées avec des responsables chinois, en plus de leurs contacts réguliers à Pékin, où l’organisation a un bureau.

Les réunions ont été professionnelles, selon les personnes impliquées, mais le message est clair : où sont les données ?

Van Kerhove a déclaré que l’OMS et d’autres responsables connaissaient la qualité des données sanitaires de la Chine, les ayant vues lors de visites au début de 2020. “La capacité scientifique en Chine est assez incroyable.“, dit-elle.

L’OMS n’a pas le pouvoir d’obliger la Chine à publier des données, mais elle peut continuer à demander.

Une lacune dans les données est la façon dont la Chine compte ses décès, que les responsables de l’OMS considèrent comme inhabituellement restrictive. Selon le chef des urgences de l’OMS, Mike Ryan, la Chine n’enregistre les décès comme liés au coronavirus que si la cause est une insuffisance respiratoire et qu’un test de coronavirus positif a été enregistré.

Les nouvelles données sont plus étendues – elles font état de 5 503 personnes décédées d’une insuffisance respiratoire causée par le virus et de 54 435 personnes décédées de maladies sous-jacentes combinées au covid-19 (54 435). Pourtant, certains analystes restent sceptiques.

“Les nouveaux chiffres officiels ne reflètent très probablement pas le nombre total de décès liés au covid”, a déclaré Louise Blair, responsable des vaccins et de l’épidémiologie chez Airfinity. Le groupe de prévision scientifique qui a déclaré que l’onde omicron de la Chine avait probablement causé plus de 413 000 décès. “Ces chiffres impliquent un nombre de décès par habitant en Chine bien inférieur à ce que tous les autres grands pays ont connu.”

Au milieu d’un complot et d’un conflit, Tedros de l’OMS prépare la prochaine pandémie

Liu Pengyu, le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré la semaine dernière que la Chine avait suivi la même norme pour compter les décès depuis 2020. Liu a déclaré que la Chine avait partagé “partagé des informations et des données avec la communauté internationale de manière ouverte et transparente”. ” depuis que le covid-19 a été identifié pour la première fois. y compris les données de séquençage du virus.

“Au cours du seul mois dernier, nous avons eu cinq échanges techniques avec” l’OMS, a déclaré Liu.

Les responsables de l’OMS ont confirmé une augmentation des réunions avec la Chine. Des responsables du CDC chinois ont assisté ce mois-ci à une réunion virtuelle du groupe consultatif technique de l’OMS pour l’évolution des virus, ou TAGVE, pour présenter des données génomiques. Les responsables chinois ont également fait le point sur la situation lors d’une réunion des États membres.

Selon TAGVE, les données du CDC chinois ont montré une prédominance des lignées omicron BA.5.2 et BF.7 circulant. Les deux sont déjà courants dans le monde.

Elodie Ghedin, une virologue canadienne qui était présente à la réunion, a déclaré que la discussion comprenait un aperçu du fonctionnement de la surveillance génomique en Chine. Les responsables du CDC choisissent là-bas un hôpital dans une ville clé de chaque province à surveiller, puis extrapolent une vue plus large.

“Ils le font passer par le même pipeline d’analyse que tout le monde dans le monde”, a déclaré Ghedin. Le séquençage a diminué dans le monde entier, donc l’approche de la Chine n’est pas inhabituelle, mais l’ampleur de la poussée là-bas la rend inquiétante, a-t-elle déclaré.

“En Chine, j’aurais espéré qu’il y aurait eu un peu plus de surveillance”, a-t-elle déclaré. “Cela semble un peu faible, à mon avis.”

Les participants à la réunion ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la Chine ne partageait pas davantage son séquençage génomique de l’épidémie avec GISAID, une plateforme mondiale de données sur les coronavirus. Selon Ghedin, les responsables chinois ont répondu qu’ils espéraient d’abord étudier les données, puis publier leurs propres recherches.

« Nous avons entendu cet argument pendant des décennies », a-t-elle déclaré. “Les gens vont toujours se faire rafler.”

Jusqu’à présent, la réponse chinoise à la pression de l’OMS a été relativement modérée par rapport aux épisodes précédents.

Les responsables chinois ont réagi avec fureur en 2021 lorsque Tedros a critiqué les résultats d’une enquête conjointe OMS-Chine sur les origines du covid-19 qui a rejeté l’idée que le virus pourrait être lié à un laboratoire à Wuhan. Pékin a censuré Tedros sur les plateformes en ligne l’année dernière après avoir déclaré que sa politique “zéro covid” n’était pas viable.

Mais lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a appelé l’OMS à “examiner la réponse covid de la Chine de manière scientifique et rationnelle et que ses déclarations connexes refléteront l’objectivité et l’impartialité”.

En attendant, a déclaré Van Kerkhove, le travail au bureau de l’OMS dans le quartier diplomatique de Pékin se poursuit. Mais le personnel y est confronté à un autre problème : sa propre épidémie.