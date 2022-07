La Chine a presque fini de créer sa propre station spatiale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a lancé dimanche son deuxième des trois modules de station spatiale en orbite, ne laissant au pays qu’une dernière étape avant de disposer d’une station pleinement opérationnelle.

La station spatiale Taigong devrait être habitée et opérationnelle d’ici la fin de 2022, et le troisième et dernier module devrait être lancé en octobre. Le module de dimanche contient trois zones de couchage et un espace pour la recherche scientifique, selon l’Agence France-Presse.

Taigong se traduit par “palais céleste” en anglais.

Si elle est achevée avec succès, la station devrait durer plus de 10 ans en orbite.

LANCEMENT DES PREMIERS VOLS SPATIAL HUMAINS ENTIÈREMENT PRIVÉS VERS LA STATION SPATIALE

Les astronautes chinois sont revenus d’un voyage de six mois à bord du premier module en avril. L’équipe a été chargée de finaliser les préparatifs du module, initialement lancé en avril 2021.

Le lancement de dimanche du deuxième module était sans pilote.

LA CHINE S’ENGAGE À CONTINUER À “MODERNISER” L’ARSENAL NUCLÉAIRE, NOUS INVITE, LA RUSSIE À EFFECTUER DES RÉDUCTIONS PLUS IMPORTANTES

La Chine doit compter sur ses propres stations spatiales après s’être vu interdire l’accès à la Station spatiale internationale en raison des objections américaines.

Les investissements chinois dans les vols spatiaux et autres technologies de fusées s’inscrivent dans une course aux armements en cours avec les États-Unis et la Russie. Les trois pays développent actuellement des armes hypersoniques.

Les États-Unis ont testé avec succès un missile hypersonique au large des côtes californiennes début juillet.

Le missile produit par Lockheed Martin est désigné Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Les armes hypersoniques volent dans la haute atmosphère et atteignent des vitesses incroyables allant jusqu’à Mach 5, soit plus de 3 800 milles à l’heure.