Les rassemblements de plus de cinq personnes seront interdits dans la région de la capitale de la Corée du Sud en tant que mesure importante pour supprimer ce que les autorités appellent une flambée «explosive» d’infections à coronavirus, a rapporté l’Associated Press. La région autour de la capitale, Séoul, abrite la moitié des 51 millions d’habitants de la Corée du Sud et a été au centre d’une récente résurgence virale. . Le maire par intérim de Séoul, Seo Jung-hyup, a déclaré lundi que l’interdiction s’appliquerait à tout type de rassemblement, y compris les fêtes de fin d’année, les dîners de bureau, les anniversaires et les pique-niques. Seuls les mariages et les funérailles peuvent suivre la règle actuelle de 50 personnes maximum.