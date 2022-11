La Chine a placé 13 millions de personnes vivant à Guangzhou sous ordonnance de séjour à domicile alors que les cas de Covid augmentent

La Chine a imposé des restrictions plus strictes aux résidents samedi en réponse à l’augmentation des cas de Covid, rapporte l’AP.

Les résidents vivant à Guangzhou ont reçu l’ordre de se rendre à la station de test la plus proche ou de rester chez eux.

Depuis vendredi, 3 030 personnes supplémentaires auraient été infectées à Guangzhou, provoquant un confinement par les autorités.

Pour plus d’histoires allez sur www.BusinessInsider.co.za.

La Chine a commencé à imposer des restrictions plus strictes aux résidents en verrouillant les communautés et en ordonnant à ses résidents de rester chez eux pour subir des tests de dépistage du virus, The Associated Press signalé Samedi.

Dans tout le pays, un total de 11 773 personnes vivant en Chine auraient été infectées par Covid-19, dont 10 351 personnes ne présentant aucun symptôme, selon l’AP.

Selon l’AP, ces rapports ont incité la Chine à renforcer les restrictions, mettant de nombreuses communautés sous contrôle dans le cadre de leur stratégie “zéro-Covid”, qui vise à isoler chaque personne infectée.

La Commission nationale de la santé a signalé que 3 775 personnes avaient été trouvées infectées, dont 2 996 personnes qui ne présentaient aucun symptôme dans la métropole du sud de la Chine, Guangzhou, où vivent 13 millions de personnes, selon l’AP.

Cela représente une augmentation de 3 030 personnes depuis vendredi, a rapporté le média.

Les habitants du district de Haizhu à Guangzhou ont été invités à se rendre à la station de test la plus proche et à rester chez eux, selon l’AP. Guangzhou a également fermé des écoles et des services de transport dans toute la ville.

À Guangzhou, un seul membre de chaque ménage était autorisé à acheter de la nourriture, tandis que dans le reste de la Chine, les personnes qui souhaitent entrer dans les supermarchés et autres bâtiments publics sont tenues de montrer un résultat de test négatif pris aussi souvent qu’une fois par jour, selon L’AP.

Selon AP, ceux qui vivent en Chine sont frustrés car certains se retrouvent sans accès à la nourriture ou aux médicaments, ce qui a suscité des protestations.

Le directeur adjoint du NHC, Lei Haichao, a déclaré à l’AP que l’objectif des restrictions renforcées est de “prévenir l’épidémie et de minimiser l’impact sur le développement économique et social”.