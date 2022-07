La Chine a peut-être utilisé Huawei pour perturber les armes nucléaires américaines – CNN – RT World News

Les tours de téléphonie cellulaire à travers le Midwest américain étaient capables de capturer les communications du Pentagone, a déclaré le FBI à CNN

Le gouvernement américain a bloqué ses efforts pour retirer les équipements de télécommunications Huawei qui, selon le FBI, auraient pu espionner et perturber les communications dans les bases militaires américaines, y compris celles abritant des missiles nucléaires, a rapporté CNN samedi.

Au milieu d’une vaste répression de la technologie chinoise sous l’administration Trump, le Congrès a approuvé un financement de 1,9 milliard de dollars en 2019 pour supprimer les équipements de télécommunications Huawei et ZTE à travers les États-Unis. Cependant, la Federal Communications Commission (FCC) a déclaré aux législateurs la semaine dernière que le dépouillement des réseaux américains de cet équipement chinois coûterait entre 4,7 et 4,98 milliards de dollars.

Une grande partie de cet équipement reste en place, et bien que l’administration du président Joe Biden ait largement poursuivi les efforts de son prédécesseur, Donald Trump, pour purger les États-Unis des technologies de communication chinoises, une enquête du département du Commerce sur les activités de Huawei progresse lentement, a rapporté CNN. .

Pendant ce temps, cette technologie pourrait avoir posé un risque aigu pour la sécurité des États-Unis, a rapporté jeudi Reuters. Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, a déclaré au média que les tours de téléphonie cellulaire autour de la base aérienne de Malmstrom dans le Montana – qui contrôle plusieurs sites de missiles aux États-Unis – utilisaient la technologie Huawei, tout comme deux autres sites au Nebraska et au Wyoming.















Le FBI estime que cet équipement Huawei était capable de collecter et de perturber les communications du Pentagone, ont déclaré des sources anonymes à CNN. Le Commandement stratégique américain, le commandement en charge de la dissuasion nucléaire américaine et des forces de frappe mondiales, a peut-être vu ses communications interrompues, ont ajouté les sources.

On ne sait pas si des données ont effectivement été interceptées par les tours Huawei, et encore moins si certaines ont été renvoyées à Pékin. Le gouvernement chinois a constamment nié avoir utilisé les entreprises technologiques du pays pour espionner l’Occident, et Huawei a déclaré à CNN que tous ses produits importés aux États-Unis étaient conformes aux spécifications de la FCC et ne pouvaient accéder à aucun spectre de communication contrôlé par le Pentagone.

« Depuis plus de 30 ans, Huawei a fait ses preuves en matière de cybersécurité et nous n’avons jamais été impliqués dans des incidents de cybersécurité malveillants », a déclaré la société dans un communiqué.

Les accusations surviennent à un moment de concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine, Biden discutant publiquement d’un conflit militaire potentiel entre les deux superpuissances et le directeur du FBI, Christopher Wray, avertissant les chefs d’entreprise occidentaux que Pékin est engagé dans “envahissant” espionnage et vol de données.















Pourtant, alors que la dernière stratégie de défense nationale des États-Unis nomme « le [China] défi dans l’Indo-Pacifique » comme son plus grand défi militaire et cherche à rallier ses alliés dans des alliances formelles et informelles contre Pékin, la prétendue menace posée par Huawei précède à la fois les administrations Trump et Biden.

Dès l’administration Obama, le FBI surveillait l’installation de routeurs Huawei sur les antennes relais dans tous les États du Midwest. Vendant parfois ses marchandises à perte à de petits fournisseurs de télécommunications américains, en 2021, Huawei avait installé son équipement sur environ 1 000 tours, couvrant une zone le long des frontières du Wyoming, du Nebraska et du Colorado qui abrite un groupe dense de silos de missiles nucléaires.

Lorsque le FBI a enquêté sur cette prolifération d’équipements, ils ont découvert que des caméras météo et de circulation Huawei avaient également été installées, et un rapport d’agence affirmant que ces données avaient été renvoyées en Chine a incité le projet de loi de 2019 ordonnant le retrait de l’équipement.

Au milieu des accusations américaines et des dénégations chinoises, Pékin a également affirmé que les entreprises technologiques américaines collectaient des informations en Chine. Les véhicules Tesla ont été interdits de nombreux endroits en Chine, y compris la station balnéaire où les dirigeants chinois organisent leur retraite d’été, craignant que leurs caméras ne soient utilisées pour capturer des données sensibles.