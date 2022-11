La Chine a peut-être « dépassé le point de non-retour » alors que les infections à Covid montent en flèche

La dernière vague de Covid a frappé la ville méridionale de Guangzhou, la capitale Pékin et de nombreuses régions centrales de la Chine – incitant les autorités locales à resserrer les restrictions sur les activités commerciales et sociales ce mois-ci.

Hu a souligné de légers changements ce mois-ci dans la politique et la propagande du gouvernement alors que les autorités se préparent à rouvrir dans les six à neuf prochains mois. Mais il a noté que “la route de la réouverture devrait impliquer de nombreux allers-retours”.

Les autorités locales en Chine ont été confrontées à la tâche difficile d’essayer de rendre les mesures Covid plus ciblées, tout en contrôlant les infections.

Lundi, environ 412 millions de personnes étaient touchées par les mesures de confinement en Chine continentale, selon les estimations de Nomura. C’est en hausse par rapport à 340 millions la semaine précédente, selon le rapport.

Les analystes de Nomura ont noté que de nombreux verrouillages ou contrôles sont mis en œuvre sans annonce publique. “Nous croyons [the southwestern municipality of] Chongqing connaît actuellement le verrouillage local le plus sévère de Chine, sur la base de notre observation de nombreuses mesures de mobilité », indique le rapport.

Les contrôles de Covid à Pékin seuls se sont resserrés depuis mardi.

Les autorités ont annoncé des exigences pour des tests de virus plus fréquents et ont ordonné à davantage de restaurants de suspendre les repas en magasin. De plus en plus de centres commerciaux ont fermé, tout comme de grands parcs. Divers complexes d’appartements ont été verrouillés.

Les médias d’État ont annoncé mardi le forum Zhongguancun axé sur la technologie de la ville qui devait démarrer cette semaine sera reporté à l’année prochaine. La conférence avait déjà été reportée de septembre.