La Chine a ouvert des postes de police à l’étranger aux États-Unis et au Canada pour surveiller les citoyens chinois (rapport)

La Chine a ouvert des dizaines de “postes de police à l’étranger” dans le monde pour surveiller ses citoyens vivant à l’étranger, dont un à New York et trois à Toronto.

“Ces opérations évitent la coopération policière et judiciaire bilatérale officielle et violent l’état de droit international, et peuvent violer l’intégrité territoriale de pays tiers impliqués dans la mise en place d’un mécanisme de police parallèle utilisant des méthodes illégales”, lit-on dans un rapport de Safeguard Defenders, une organisation de défense des droits de l’homme. chien de garde, publié plus tôt ce mois-ci.

Le rapport, intitulé “110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild”, détaille les efforts considérables de la Chine pour lutter contre la “fraude” par ses citoyens vivant à l’étranger, en partie en ouvrant plusieurs postes de police sur les cinq continents qui ont aidé les autorités chinoises à “exercer des activités de police opérations sur le sol étranger ».

L’Europe abrite la plupart des postes de police, avec des emplacements répartis sur tout le continent dans des endroits tels que Londres, Amsterdam, Prague, Budapest, Athènes, Paris, Madrid et Francfort. L’Amérique du Nord abrite également quatre des stations, avec trois emplacements à Toronto et un à New York. Au total, il existe 54 stations de ce type dans 30 pays différents.

Le rapport détaille comment la Chine a tenté de “lutter contre le problème croissant de la fraude et de la fraude dans les télécommunications par des ressortissants chinois vivant à l’étranger”, en menant des opérations qui ont permis à 230 000 ressortissants chinois d’être “persuadés de retourner” en Chine “volontairement” au cours de l’année dernière pour s’exposer à des poursuites pénales.

Le gouvernement chinois a affirmé que les stations fournissent des services vitaux à ses citoyens vivant à l’étranger, bien que le rapport note que de nombreux services sont ceux qui seraient traditionnellement assurés par une ambassade à l’étranger. Au lieu de cela, le rapport affirme que les stations ont été utilisées pour renforcer les capacités d’application de la loi de la Chine à l’étranger en violation possible du droit international.

Le rapport décrit également les violations potentielles des droits de l’homme associées aux stations, y compris l’utilisation de méthodes de harcèlement et d’intimidation, telles que la menace des membres de la famille des citoyens d’outre-mer. Les stations ont également servi de centres pour diffuser la propagande du gouvernement chinois et surveiller le comportement et les opinions des ressortissants chinois.

“Alors que ces opérations continuent de se développer et que de nouveaux mécanismes sont mis en place, il est évident que les pays régis par les normes fixées par les droits humains universels et l’État de droit doivent de toute urgence enquêter sur ces pratiques pour identifier les acteurs (locaux) à l’œuvre, atténuer les risques et protéger efficacement le nombre croissant de personnes ciblées », conclut le rapport.