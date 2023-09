La Chine, à l’ONU, se présente comme un membre du Sud global comme alternative au modèle occidental

NATIONS UNIES (AP) — La Chine a déclaré jeudi aux dirigeants du monde réunis qu’elle se considérait comme faisant partie du Sud global, affirmant qu’elle s’identifiait aux objectifs et aux défis des pays les moins développés et leur offrant une alternative à ce qu’elle a longtemps appelé « l’hégémonie occidentale ». » Le message est venu d’un responsable de second rang après que le puissant président du pays, Xi Jinping, ait encore une fois sauté la réunion annuelle de l’ONU.

Xi a envoyé le vice-président Han Zheng prononcer une déclaration politique lors de la réunion des dirigeants de l’Assemblée générale qui couvrait les positions habituelles du gouvernement dans un langage familier, mais semblait se concentrer sur la construction de coalitions autour de son approche du développement et des relations internationales.

« En tant que plus grand pays en développement, la Chine est un membre naturel du Sud global. Il respire le même souffle que les autres pays en développement et partage le même avenir avec eux », a déclaré Han. Il a également déclaré que la Chine soutenait la voie de développement de ces pays « en accord avec leurs conditions nationales ».

Le terme vaguement défini « Sud global », qui a été fréquemment évoqué aux Nations Unies cette année, identifie les nations du monde entier qui sont moins développées et moins riches que ce que l’on appelle généralement « nations du premier monde ». Ils ne se trouvent pas nécessairement dans l’hémisphère sud ; beaucoup, en fait, ne le sont pas.

Les dirigeants d’un certain nombre de grands pays en développement, notamment le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et l’Indien Narendra Modi, se sont récemment présentés comme des dirigeants autour desquels le Sud pourrait se rassembler. Mardi seulement, Lula a déclaré aux dirigeants lors de la réunion de l’ONU que « le Brésil est de retour » dans un discours largement perçu comme une manœuvre centrée sur le Sud. Et Modi a organisé en janvier un sommet virtuel « La voix du Sud global ».

La Chine, elle aussi, s’est lancée dans un rôle similaire depuis plus d’une décennie – et plus encore depuis que Xi a lancé l’« Initiative de la Ceinture et de la Route » pour stimuler le développement, les infrastructures et l’influence de la Chine dans d’autres pays, en particulier dans les pays en développement. Ce projet tentaculaire a été largement vanté mais a rencontré des obstacles en cours de route.

« La Chine », a promis Han, « restera un membre de la grande famille des pays en développement ».

Cette déclaration est conforme aux tentatives de Pékin d’équilibrer – souvent habilement – ​​les avantages de rester un pays en développement avec les avantages d’être une puissance économique et diplomatique mondiale majeure et de faire contrepoids à l’Occident.

Pendant des décennies, depuis le début de la « réforme et de l’ouverture » lancée par Deng Xiaoping après la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine a positionné son approche des affaires intérieures et internationales comme une alternative à « l’hégémonie occidentale ». Ce contre-récit est souvent la pierre angulaire de son identité internationale. Les déclarations de Han sur « le Sud » jeudi correspondent à cette sensibilité de longue date.

Et la Chine bénéficie de son association avec les pays du Sud, ce qui lui permet de formuler des déclarations comme si elle parlait au nom de nombreux pays – des pays qui ne sont peut-être pas assez forts pour s’opposer si un gouvernement aussi puissant les dénature de manière erronée.

La question de savoir si la Chine et son PIB de 18 000 milliards de dollars doit réellement être considérée comme faisant partie du Sud est un sujet fréquemment débattu. En janvier, lors du sommet de Modi, 125 pays étaient inclus, mais la Chine n’en faisait pas partie. Cela a peut-être davantage à voir avec les relations souvent tendues entre la Chine et l’Inde qu’avec son attitude à l’égard du concept en général.

Xi était l’un des quatre dirigeants des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU qui ne se sont pas présentés aux Nations Unies cette semaine. Le Français Emmanuel Macron, le Britannique Rishi Sunak et le Russe Vladimir Poutine l’ont également ignoré ; Le président américain Joe Biden, dirigeant du pays hôte, a été le seul membre permanent du Conseil de sécurité à prononcer un discours.

La présence de Han Zheng aux Nations Unies intervient à un moment où les opérations diplomatiques de la Chine semblent quelque peu désordonnées.

Beaucoup s’attendaient à ce que le ministre des Affaires étrangères Wang Yi vienne à l’Assemblée générale et ouvre éventuellement la voie à une réunion Xi-Biden. Wang a assisté et prononcé le discours l’année dernière. Dans les mois qui ont suivi, un nouveau ministre des Affaires étrangères est arrivé et reparti avec un certain mystère, et Wang a repris ce rôle.

Han, dans son discours, a abordé les sujets habituels de la Chine lors de telles réunions. Parmi eux:

— Il a réitéré que Taiwan, l’île au large des côtes chinoises qui a son propre gouvernement indépendant, fait historiquement partie de la Chine et le fera toujours — un message fréquent aux États-Unis et au monde. L’île et le continent se sont séparés en 1949 après une guerre civile.

— Il a déclaré que la Chine soutenait les droits de l’homme « adaptés à nos conditions nationales et en réponse aux besoins de notre peuple ». Les politiques répressives de Pékin à l’égard des Ouïghours dans la région occidentale du Xinjiang et ses politiques à l’égard de la dissidence, y compris dans la région administrative spéciale de Hong Kong, font l’objet d’un examen minutieux fréquent de l’Occident.

— Il a déclaré, comme la Chine l’a fait à plusieurs reprises auparavant, qu’un cessez-le-feu et des pourparlers de paix sont la seule voie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La Chine a adopté une ligne délicate au cours des 18 mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

___

Ted Anthony, directeur de la nouvelle narration et de l’innovation dans la rédaction chez Associated Press, écrit sur la Chine depuis trois décennies et a été basé à Pékin de 2001 à 2004. Retrouvez-le sur http://twitter.com/anthonyted

Ted Anthony, Associated Press