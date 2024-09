La Chine, à l’ONU, met en garde contre « l’expansion du champ de bataille » dans la guerre en Ukraine

NEW YORK– Trois jours avant que son gouvernement communiste fête ses 75 ans, le ministre chinois des Affaires étrangères a mis en garde samedi ses collègues dirigeants contre une « expansion du champ de bataille » dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine et a déclaré que le gouvernement de Pékin restait déterminé à faire des navettes diplomatiques et à faire des efforts pour pousser le conflit vers sa fin.

« La priorité absolue est de s’engager à ne pas étendre le champ de bataille. … La Chine s’engage à jouer un rôle constructif », a déclaré Wang Yi. Il a mis en garde contre les autres nations « qui jettent de l’huile sur le feu ou exploitent la situation à des fins égoïstes », une référence probable aux États-Unis.

Le discours de Wang ne semble pas innover, comme c’est le cas généralement la pratique récente de la Chine lors de la réunion annuelle des dirigeants de l’Assemblée générale des Nations Unies. En fait, son patron, le président chinois Xi Jinping, n’a pas participé à la réunion des dirigeants depuis 2021 — et puis seulement virtuellement, pendant la pandémie. Xi n’a pas assisté en personne pendant plusieurs années.

Vendredi, en marge de l’assemblée, la Chine et le Brésil ont cherché à susciter l’enthousiasme pour leur plan de paix pour l’Ukraine. Ils ont indiqué qu’une douzaine de pays avaient signé un communiqué indiquant qu’ils « prenaient note » du plan en six points. Le plan prévoit, entre autres dispositions, une conférence de paix avec l’Ukraine et la Russie et aucune expansion du champ de bataille.

Les responsables ukrainiens ont étant donné que la proposition a été accueillie froidementmais les pays qui ont signé le communiqué forment un groupe d’« amis pour la paix » pour leurs ambassadeurs à l’ONU afin de poursuivre la conversation entre eux. Allant de l’Algérie à la Zambie, les membres sont en grande partie des pays d’Afrique ou d’Amérique latine. Wang a pris soin de noter vendredi que le groupe ne décrète pas les politiques de chaque pays.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que la Russie était prête à fournir assistance et conseils au groupe, ajoutant qu’« il est important que leurs propositions soient étayées par les réalités et ne soient pas simplement tirées de quelques conversations abstraites ».

La Chine est un allié de la Russie, une nation accusée de violer la Charte des Nations Unies par le secrétaire général António Guterres, les États-Unis et de nombreux pays du monde. Moscou insiste sur le fait que sa soi-disant « opération militaire spéciale » est un acte d’autodéfense, ce qui est autorisé par la Charte des Nations Unies.

L’insistance continue et véhémente de la Chine sur le respect de la souveraineté des autres nations n’est pas seulement une pierre angulaire de sa politique étrangère, mais aussi une philosophie fondamentale pour le gouvernement d’une nation qui a traditionnellement lutté pour maintenir le contrôle à ses frontières – du Xinjiang et du Tibet à l’extrême ouest. à Hong Kong et à Taiwan au large de sa côte est.

Le gouvernement actuel de la Chine a été établi le 1er octobre 1949, lorsqu’il a été proclamé par Mao Zedong, révolutionnaire communiste devenu leader, sur la place Tiananmen à Pékin, après une guerre civile avec le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek. Les nationalistes ont commencé à gouverner Taiwan en tant qu’île autonome, et cette pratique se poursuit aujourd’hui – et c’est quelque chose que la Chine rejette et insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’une situation temporaire pour un territoire qu’elle considère comme souverain.

« Il n’existe pas deux Chines ni une Chine-un Taiwan. Sur cette question, il n’y a pas de zone grise », a déclaré Wang. « Taiwan finira par revenir dans les bras de la patrie. C’est la tendance dominante de l’histoire que personne ne peut arrêter.

La République de Chine – le gouvernement de Taiwan établi par Chiang Kai-shek – était membre des Nations Unies jusqu’en 1971, date à laquelle l’ONU a reconnu le gouvernement de Pékin. Depuis lors, Pékin s’efforce d’isoler Taïwan en récompensant les pays qui le reconnaissent diplomatiquement et, parfois, en punissant ceux qui ne le reconnaissent pas. À chaque réunion de haut niveau de l’Assemblée générale, les dirigeants des pays dispersés soutenant Taiwan – généralement de petite taille – déplorent à la tribune que le gouvernement de l’île soit boudé par la communauté internationale.

Wang a également exprimé son point de vue sur les positions de la Chine sur les tensions croissantes au Moyen-Orient et sur la situation dans la péninsule coréenne. Cette dernière a toujours été une priorité stratégique clé pour Pékin.

AU MOYEN-ORIENT : Affirmant que « la question de Palestine est la plus grande blessure de la conscience humaine », Wang a réitéré que la Chine soutient la création d’un État palestinien et une adhésion à part entière à l’ONU et a insisté sur le fait qu’une solution à deux États est « la voie fondamentale pour en sortir ». Il n’a pas mentionné Israël nommément ni fait directement référence à la guerre qui a commencé lorsque les combattants du Hamas ont traversé la frontière de Gaza pour entrer en Israël, tuant des centaines de personnes et prenant des dizaines d’otages.

LA PÉNINSULE CORÉENNE : Comme c’est le cas pour la politique chinoise, Wang a exprimé son soutien à une transition « de l’armistice à un mécanisme de paix ». Les deux Corées restent techniquement en état de guerre depuis qu’un conflit de 1950 à 1953 a séparé la péninsule entre le nord et le sud. La Chine soutient depuis longtemps la Corée du Nord tandis que les États-Unis sont un proche allié du Sud. Il a lancé un avertissement voilé contre d’autres qui tentent de tirer les ficelles en Asie de l’Est : « Nous sommes fermement opposés à l’ingérence de pays extérieurs à la région ».

La péninsule coréenne a fait irruption dans la Corée du Sud capitaliste soutenue par les États-Unis et dans la Corée du Nord socialiste soutenue par les Soviétiques après sa libération du régime colonial japonais de 35 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Les deux Corées ont le plus grand nombre de pays au monde. frontière fortement fortifiée.

DROITS DE L’HOMME : Wang a répété les arguments habituels de la Chine, affirmant qu’« aucun pays ne devrait empiéter sur les affaires intérieures d’un autre au nom des droits de l’homme » et insistant sur le fait que la Chine avait choisi sa propre voie, qui est tout aussi légitime que celle des autres.

« Nous avons trouvé une voie de développement des droits de l’homme qui convient à la condition nationale de la Chine », a déclaré Wang.

D’autres pays et groupes de défense des droits internationaux condamnent depuis longtemps le traitement réservé par Pékin aux Tibétains, aux Ouïghours de la région extrême-ouest du Xinjiang et, plus récemment, aux militants de la « région administrative spéciale » de Hong Kong.

Les rédactrices d'Associated Press Jennifer Peltz et Edith M. Lederer ont contribué à ce rapport.