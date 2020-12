La pandémie de coronavirus, qui a commencé en Chine, a contraint le pays à faire face au problème de la santé mentale, un sujet longtemps ignoré en raison de la rareté des ressources et de la stigmatisation sociale généralisée. À l’époque Mao, la maladie mentale a été déclarée une illusion bourgeoise et le système psychiatrique du pays a été démantelé. Même aujourd’hui, la discrimination persiste et de nombreuses personnes atteintes de maladie mentale sont évitées, cachées chez elles ou confinées dans des institutions.

Mais après l’épidémie de coronavirus, ce type de négligence est devenu de plus en plus intenable. L’incertitude des premiers jours de la pandémie s’est combinée au chagrin et à la terreur des semaines suivantes pour laisser un traumatisme à la fois personnel et collectif.

Image Le Dr Zhang Xiaochun est tombé dans une dépression alors qu’il travaillait dans un hôpital de Wuhan, en Chine, pendant la pandémie. Crédit… .

Au plus fort de l’épidémie en Chine, plus d’un tiers des personnes dans le pays présentaient des symptômes de dépression, d’anxiété, d’insomnie ou de stress aigu, selon un enquête nationale par une université de Shanghai. Un expert de Pékin a récemment averti que les effets pourraient persister pendant 10 à 20 ans.

En raison du leadership descendant du gouvernement chinois, les responsables se sont rapidement mobilisés pour apporter leur aide. Les gouvernements locaux ont mis en place des lignes directes. Des associations psychologiques ont déployé des applications et organisé des séminaires en ligne. Les écoles examinent les étudiants pour l’insomnie et la dépression, et les universités créent de nouveaux centres de conseil.

Mais le pays est également confronté à de sérieux défis. Il y a une pénurie de thérapeutes pour 1,4 milliard d’habitants du pays, avec moins de neuf professionnels de la santé mentale pour 100000 habitants en 2017, selon l’Organisation mondiale de la santé.