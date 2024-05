La Chine a lancé de nouveaux exercices encerclant Taiwan. Pourquoi maintenant?

CNN

Les tensions s’accentuent à nouveau dans le détroit de Taiwan, avec la Chine. lancement de deux jours d’exercices militaires encerclant Taiwan quelques jours seulement après que la démocratie ait investi un nouveau dirigeant longtemps détesté par Pékin.

Les exercices ont commencé tôt jeudi, dans ce que la Chine a décrit comme une « punition » pour les « actes séparatistes » – faisant allusion à la élection et investiture du nouveau gouvernement de l’île autonome Le président Lai Ching-te.

L’armée chinoise affirme que ces exercices visent à tester sa capacité à « prendre le pouvoir » sur Taïwan.

Cependant relations entre les deux parties Bien que la situation se soit aggravée ces dernières années, cette dernière escalade constitue un test important pour le nouveau dirigeant de Taiwan, dont le parti au pouvoir a défendu la démocratie face aux menaces croissantes de son voisin autoritaire.

Le Parti communiste chinois au pouvoir affirme que Taiwan fait partie de son territoire, même s’il ne l’a jamais contrôlé, et s’est engagé à prendre l’île, par la force si nécessaire. Et cela est devenu beaucoup plus belliqueux sous le dirigeant chinois Xi Jinping.

Voici ce que vous devez savoir.

Le commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise a déclaré avoir lancé des exercices militaires conjoints impliquant l’armée, la marine, l’armée de l’air et la force de fusée dans les zones autour de Taiwan tôt jeudi matin.

Les exercices sont menés dans le détroit de Taiwan – une étroite étendue d’eau séparant l’île autonome de la Chine continentale – ainsi qu’au nord, au sud et à l’est de Taiwan.

Ils ont également lieu dans les zones autour des îles périphériques de Taiwan de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, situées juste au large de la côte sud-est de la Chine, a indiqué le commandement dans un communiqué.

Daniel Ceng/AP Des soldats posent pour des photos de groupe avec un drapeau taïwanais après un exercice d’amélioration de la préparation simulant la défense contre les intrusions militaires de Pékin dans la ville de Kaohsiung, à Taïwan, le 11 janvier 2023.

Le colonel naval Li Xi, porte-parole du commandement, a qualifié ces exercices de « punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taiwan et d’un sérieux avertissement contre l’ingérence et la provocation des forces extérieures ».

Dans le cadre des exercices de jeudi, des dizaines d’avions de combat chinois transportant des balles réelles ont mené des frappes simulées contre des « cibles militaires de grande valeur » de « l’ennemi » aux côtés de destroyers, de frégates et de vedettes lance-missiles, selon la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Vendredi, le Commandement du Théâtre de l’Est a déclaré qu’il poursuivait les exercices des deux côtés de la chaîne d’îles de Taiwan pour « tester la capacité à prendre conjointement le pouvoir, à lancer des attaques conjointes et à occuper des zones clés ». Diffusion en vidéosurveillance images qui montre des soldats de l’APL mettant en place des systèmes d’artillerie et de missiles mobiles, bien qu’il n’y ait aucun tir réel.

Les exercices militaires chinois visent souvent autant à jouer auprès d’un public national qu’à signaler leurs intentions à l’échelle internationale. Les médias d’État chinois ont largement couvert les exercices tandis que l’armée a également publié des images sur les réseaux sociaux. Les exercices sont ensuite devenus viraux sur l’Internet chinois fortement réglementé.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir dépêché des forces maritimes, aériennes et terrestres pour répondre aux exercices chinois. Il a exprimé ses regrets face à « de telles provocations et actions irrationnelles qui compromettent la paix et la stabilité régionales ».

Taiwan surveille également de près les avions de combat et les navires militaires chinois qui s’approchent de l’île. Entre jeudi 6 heures du matin et vendredi 6 heures du matin, le ministère a détecté 49 avions chinois, 19 navires de guerre et sept navires des garde-côtes.

Le bureau présidentiel de l’île a déclaré dans un communiqué qu’il était « confiant et capable de défendre la sécurité nationale », accusant la Chine de « recourir à la provocation militaire unilatérale pour menacer la démocratie et la liberté de Taiwan ».

Mais malgré la grande démonstration de force de Pékin, la vie a continué normalement à Taiwan, dont les 23 millions d’habitants se sont habitués aux menaces militaires chinoises, même si celles-ci sont devenues plus régulières et plus importantes ces dernières années.

« Nous n’avons pas peur du Parti communiste chinois et nous avons confiance », a déclaré à CNN un retraité de 88 ans, qui a donné son nom de famille Liu.

« Si le Parti communiste chinois attaque Taiwan, il ne lui sera pas facile de s’en emparer. Les Taïwanais n’ont pas peur de la guerre.

La réponse la plus évidente est l’investiture de Lai lundi.

Le Parti démocratique progressiste (DPP) de Lai, désormais au pouvoir pour un troisième mandat historique, considère Taiwan comme une nation souveraine de facto avec une identité taïwanaise distincte.

En avance sur Les élections à Taiwan en janvier, Pékin avait averti qu’une victoire de Lai pourrait attiser les tensions et déclencher un conflit – présentant à plusieurs reprises le vote comme un choix entre « la paix et la guerre ».

Les électeurs taïwanais ont rejeté ces avertissements et ont ramené le DPP au pouvoir – même si deux partis d’opposition favorables à des liens plus étroits avec la Chine disposent désormais d’une majorité au Parlement.

Le gouvernement chinois et les médias d’État réprimandent régulièrement Lai, le qualifiant de dangereux séparatiste, de « fauteur de troubles » et de « faiseur de guerre », tout en rejetant ses offres répétées de pourparlers.





Leur aversion véhémente envers Lai est enracinée dans son passé politique, ainsi que dans le refus de Pékin de traiter directement avec une grande partie des dirigeants taïwanais.

Le Ancien médecin et vétéran politique de 64 ans était autrefois un partisan ouvert de l’indépendance de Taiwan – une ligne rouge pour Pékin.

Ses opinions se sont tempérées au fil des années et il se dit désormais favorable au statu quo, affirmant qu’il n’y a « aucun projet ni besoin » de déclarer son indépendance puisque l’île est « déjà un pays souverain indépendant ».

Mais Pékin ne lui a jamais pardonné ces premiers commentaires – et a clairement exprimé sa position lors des exercices de jeudi.

Lai a également donné le ton à l’approche de sa nouvelle administration à l’égard de la Chine – en utilisant son discours inaugural lundi déclarer qu’une « ère glorieuse de la démocratie taïwanaise est arrivée » et réitérer sa détermination à défendre sa souveraineté.

Il a également appelé Pékin à cesser ses « intimidations » à l’égard de Taiwan et à respecter le fait que son peuple souhaite décider de son propre destin.

Quelle est la relation entre la Chine et Taiwan ?



La guerre civile chinoise a pris fin avec la prise du pouvoir du Parti communiste chinois (PCC) sur le continent, établissant la République populaire de Chine (RPC) à Pékin en 1949.

Le Parti nationaliste vaincu a fui vers Taiwan, déplaçant le siège de son gouvernement de la République de Chine (ROC) du continent à Taipei.

Tous deux se sont proclamés seuls gouvernements légitimes sur l’ensemble du territoire chinois.

Ces dernières années, Taiwan a minimisé ses revendications territoriales sur la Chine continentale et est aujourd’hui une démocratie dynamique, dotée de sa propre armée, de sa propre monnaie, de sa propre constitution et de son propre gouvernement élu.

Mais il n’est pas reconnu comme un pays indépendant par la plupart des gouvernements du monde. Au fil des décennies, le pays est devenu de plus en plus isolé, un certain nombre de gouvernements ayant transféré leur reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin. Mais les relations diplomatiques officieuses avec de nombreux pays occidentaux ont en fait été renforcées ces dernières années, en partie grâce aux rafales de la Chine.

Pendant ce temps, sous Xi, la Chine est devenue de plus en plus affirmée en politique étrangère et est devenue plus autoritaire sur son territoire.

La Chine a interrompu ses communications officielles avec Taiwan depuis l’entrée en fonction du DPP en 2016 et a intensifié ses pressions économiques, militaires et diplomatiques sur l’île.

Dans le même temps, les liens entre Taipei et Washington sont devenus plus solides, avec une augmentation des ventes d’armes et un engagement politique de haut niveau sous la populaire prédécesseure de Lai, Tsai Ing-wen. Cela a rendu Pékin furieux, l’incitant à exercer davantage de pression sur Taiwan et à plonger les relations entre les deux rives dans une spirale descendante.

Quelle est la position des États-Unis dans tout cela ?



Les États-Unis ont officiellement transféré leur reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979 – mais ont longtemps emprunté une voie médiane délicate.

Dans ce qu’on appelle la politique « d’une seule Chine », Washington reconnaît la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime de la Chine ; il reconnaît également la position de Pékin selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine, mais n’a jamais accepté la revendication de souveraineté sur l’île du Parti communiste chinois.

Les États-Unis entretiennent des liens officieux étroits avec Taiwan, qui se sont renforcés ces dernières années. Elle est tenue par la loi de fournir à l’île les moyens de se défendre et de lui fournir des armes défensives.

Les législateurs américains se rendent régulièrement à Taiwan et ont soutenu une législation visant à renforcer le soutien américain à l’île et à ses capacités défensives.

Mais il est historiquement resté délibérément vague quant à savoir s’il défendrait Taïwan en cas d’invasion chinoise, une politique connue sous le nom d’« ambiguïté stratégique ».

Après les élections de janvier, les États-Unis ont envoyé une délégation bipartite à Taiwan, où ils ont rencontré Lai et Tsai – et ont promis que le soutien américain à Taïwan cela se poursuivra quel que soit le vainqueur des prochaines élections américaines.

Pékin a également annoncé mardi des sanctions contre l’ancien représentant américain à la Chambre des représentants Mike Gallagher, qui dirigeait cette délégation, citant ses « remarques et actions » qui « interfèrent » dans les affaires intérieures de la Chine.