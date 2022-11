La Chine a joué un grand jeu sur le lithium et nous avons été lents à réagir : PDG

Parallèlement à son utilisation dans les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et une foule d’autres gadgets synonymes de la vie moderne, le lithium – que certains ont surnommé “l’or blanc” – est crucial pour les batteries qui alimentent les véhicules électriques.

Il a ajouté que la loi américaine sur la réduction de l’inflation et un certain nombre d’autres mesures signifiaient que les gens “commençaient à s’en rendre compte”.

“Pendant des décennies, ils ont enfermé certains des meilleurs actifs à travers le monde et se sont tranquillement occupés de leurs affaires et ont développé des connaissances sur la construction de la technologie lithium-ion, de la soupe aux noix”, a-t-il ajouté. “Et nous avons été très lents à réagir à cela.”

La Chine ouvre la voie en matière de lithium – et le reste du monde n’a pas été assez rapide pour répondre à sa domination, selon le PDG de Lithium américain .

La Chine est certainement une force dominante dans le secteur.

Dans son Rapport sur les perspectives énergétiques mondiales 2022, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que le pays représentait environ 60 % de l’approvisionnement mondial en produits chimiques de lithium. La Chine produit également les trois quarts de toutes les batteries lithium-ion, selon l’AIE.

Avec l’augmentation de la demande de lithium, les grandes économies tentent de renforcer leurs propres approvisionnements et de réduire leur dépendance vis-à-vis d’autres parties du monde, dont la Chine.

Les enjeux sont élevés. Dans une traduction de son discours sur l’état de l’Union, prononcé en septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que “le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole et le gaz”.

En plus d’aborder la sécurité de l’approvisionnement, von der Leyen a également souligné l’importance de la transformation.

“Aujourd’hui, la Chine contrôle l’industrie mondiale de la transformation”, a-t-elle déclaré. “Près de 90% … des terres rares[s] et 60 % du lithium sont traités en Chine. »