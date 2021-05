La Chine a exclu la championne du monde de tennis de table de la formation en simple féminin des Jeux olympiques de Tokyo

La championne du monde de tennis de table Liu Shiwen a été exclue de la formation du simple féminin chinois pour les Jeux olympiques de Tokyo et jouera à la place en double et en équipe. La joueuse de 30 ans a remporté un titre par équipe alors que la Chine a remporté les quatre médailles d’or aux Jeux de Rio 2016, mais elle n’a jamais remporté la couronne olympique en simple dans sa carrière remplie de trophées. La Chine a annoncé dimanche une équipe de six membres, avec le champion olympique en titre Ma Long et le numéro un mondial Fan Zhendong, les deux joueurs en simple masculin. Liu, sacrée championne du monde en simple en 2019, disputera les épreuves de double mixte et par équipe féminine. Le numéro un mondial Chen Meng et Sun Yingsha ont été nommés pour le simple féminin.

« Il y a trop de choses incertaines et de défis, et nous avons besoin d’une équipe pleine d’expérience et de confiance, qui s’ajoute à des compétences individuelles de premier ordre », a déclaré Liu Guoliang, président de l’Association chinoise de tennis de table, cité par l’agence de presse Xinhua.

L’omission de Liu, un ancien numéro un qui est maintenant septième dans le monde, des célibataires a suscité des discussions animées sur Weibo en Chine, semblable à Twitter, avec un hashtag sur le sujet recueillant près de 300 millions de vues.

La Chine est suprême en tennis de table olympique, remportant 28 des 32 médailles d’or décernées jusqu’à présent.

Les Jeux olympiques de 2020 reportés au coronavirus se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

