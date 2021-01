25 janvier (Reuters) – La Chine a été le plus grand bénéficiaire d’investissements directs étrangers en 2020, alors que l’épidémie de coronavirus s’est propagée dans le monde au cours de l’année, l’économie chinoise ayant généré 163 milliards de dollars d’entrées.

Les 163 milliards de dollars d’entrées de la Chine l’an dernier, contre 134 milliards de dollars attirés par les États-Unis, a déclaré la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans un rapport publié dimanche.

En 2019, les États-Unis avaient reçu 251 milliards de dollars d’entrées et la Chine 140 milliards de dollars.

L’économie chinoise a accéléré au quatrième trimestre, avec une croissance dépassant les attentes alors qu’elle mettait fin à une année 2020 frappée par un coronavirus dans un état remarquablement bon et restait sur le point de se développer encore cette année alors même que la pandémie mondiale faisait rage sans relâche.

Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 2,3% en 2020, selon les données officielles la semaine dernière, faisant de la Chine la seule grande économie au monde à éviter une contraction l’année dernière.

La deuxième économie mondiale en a surpris beaucoup par la rapidité de sa récupération après la secousse du coronavirus, d’autant plus que les décideurs politiques ont également dû naviguer dans des relations tendues entre les États-Unis et la Chine sur le commerce et sur d’autres fronts.

Dans l’ensemble, l’IED mondial s’était effondré en 2020, chutant de 42% pour atteindre 859 milliards de dollars, contre 1,5 billion de dollars en 2019, selon le rapport de la CNUCED.

« Les IDE ont terminé 2020 à plus de 30% en dessous du creux après la crise financière mondiale de 2009 », a déclaré dimanche la CNUCED.

Les flux d’IDE ont chuté de 37% en Amérique latine et dans les Caraïbes, de 18% en Afrique et de 4% en Asie en développement, ajoute le rapport.

L’Asie de l’Est représentait un tiers des IDE mondiaux en 2020, tandis que les flux d’IDE vers les pays développés ont chuté de 69%.

