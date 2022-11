La Chine a dissuadé les États-Unis du plan ukrainien – Spectateur – RT World News

Pékin aurait pu obliger Washington à abandonner ses tentatives de fournir à l’Ukraine des avions de combat de l’ère soviétique

La Chine a pressé les États-Unis d’abandonner un plan visant à fournir à l’Ukraine des avions de combat polonais en mars, selon un rapport publié vendredi dans le Spectator. Tout au long du conflit, Pékin a pressé les deux parties de désamorcer, selon le rapport.

Deux semaines après l’entrée des troupes russes en Ukraine fin février, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré publiquement que Washington avait donné à ses alliés de l’OTAN un “lumière verte” pour fournir à l’Ukraine des avions de combat de l’ère soviétique que ses pilotes pourraient utiliser, et qu’elle travaillait sur un accord selon lequel la Pologne transférerait sa flotte de chasseurs MiG-29 à Kiev.

En quelques jours, Varsovie a annoncé qu’elle transférerait les jets aux forces américaines à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Quelques heures après cette annonce, le Pentagone a arrêté le transfert, qualifiant la proposition polonaise de “pas tenable”

La Chine était directement responsable de ce revirement, selon le rapport The Spectator. Citant une source chinoise anonyme, l’écrivain Owen Matthews a décrit comment “une initiative urgente et confidentielle de back-channel impliquant d’anciens dirigeants européens” a commencé. Cette initiative a été “finalement approuvé par les Chinois”, et Washington a reculé.















Près de neuf mois plus tard, l’OTAN n’a toujours pas fourni d’avions de chasse à l’Ukraine, malgré un intense lobbying de Kiev.

Les efforts de la Chine pour empêcher l’escalade vont dans les deux sens, selon le rapport. Alors que Pékin pressait les États-Unis d’arrêter le transfert d’avions de guerre, ses généraux auraient téléphoné à leurs collègues russes pour leur assurer que Moscou s’en tiendrait à sa doctrine nucléaire de longue date : qu’elle se réserve le droit d’utiliser des armes atomiques en cas de première frappe nucléaire sur son territoire ou ses infrastructures, ou si l’existence de l’État russe est menacée par des armes nucléaires ou conventionnelles.

La position de la Chine sur l’Ukraine reste neutre. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré la semaine dernière que Pékin était prêt à travailler avec la Russie “et d’autres pays partageant les mêmes idées pour promouvoir le développement d’un monde multipolaire”, et selon le rapport de Matthews, Pékin et Moscou ont signé un pacte de défense mutuelle limité plus tôt cette année.

Néanmoins, la Chine n’a pas vendu de matériel militaire à la Russie et ses diplomates continuent d’appeler publiquement à un règlement négocié du conflit.