La Chine a des raisons de rester au frais après le ballon des États-Unis (experts)

PÉKIN/HONG KONG –

La Chine pourrait réagir à l’abattage par les États-Unis de son ballon espion présumé après avoir averti de “graves répercussions”, mais les analystes affirment que toute décision sera probablement finement calibrée pour éviter une détérioration des liens que les deux parties ont cherché à réparer.

Les analystes régionaux et les diplomates surveillent de près la réponse de la Chine après qu’un avion de chasse américain a abattu le ballon – qui, selon Pékin, était un engin de surveillance météorologique errant – dans l’Atlantique au large de la Caroline du Sud samedi.

La Chine a condamné dimanche l’attaque comme une “réaction excessive”, affirmant qu’elle se réservait le droit d’utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des “situations similaires”, sans donner plus de détails.

Certains analystes ont déclaré qu’ils scruteraient les mers et le ciel de l’Asie de l’Est à la recherche de signes de tension, compte tenu des déploiements croissants de navires et d’avions en provenance de Chine et des États-Unis et de leurs alliés.

Mais alors que la tension bilatérale a augmenté ces derniers jours à cause de l’incident du ballon, Pékin et Washington ont cherché à améliorer leurs relations.

La découverte du ballon dans la haute atmosphère au-dessus de l’Amérique du Nord a incité les États-Unis à reporter cette semaine la visite à Pékin du secrétaire d’État Antony Blinken. Ce voyage était le résultat d’un sommet de novembre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping.

Les deux parties sont largement considérées comme désireuses de stabiliser leurs relations après quelques années turbulentes, l’administration Biden se méfiant des tensions qui dégénèrent en conflit et Xi envisageant une reprise pour la deuxième économie mondiale après une grave crise du COVID-19.

La voie de la reconstruction des relations américano-chinoises reste probablement sur la bonne voie, a déclaré Zhao Tong, chercheur principal au bureau chinois du Carnegie Endowment for International Peace et chercheur invité à l’Université de Princeton.

“Les deux parties ont toujours un fort intérêt commun à stabiliser et à gérer de manière responsable les relations bilatérales”, a déclaré Zhao à Reuters.

BALAYAGE SOUS LE TAPIS

Collin Koh, chercheur en sécurité à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour, a prédit que la Chine continuerait de répondre vigoureusement aux patrouilles de reconnaissance militaire américaines, mais s’arrêterait avant la confrontation.

Même dans les moments plus calmes, les forces chinoises suivent activement les patrouilles militaires américaines, en particulier en mer, au milieu des tensions autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale contestée, selon les attachés militaires régionaux.

« Contre les plates-formes habitées, nous pourrions nous attendre à ce que la Chine fasse preuve de retenue, mais contre les plates-formes sans pilote, cela devient plus incertain – surtout si Pékin pense qu’il est possible de contenir les retombées car cela n’implique aucun équipage », a déclaré Koh.

Il a noté la saisie par la Chine d’un planeur sous-marin américain déployé par un navire de recherche océanographique au large des Philippines en décembre 2016. La marine chinoise l’a ensuite rendu à un navire de guerre américain.

Christopher Twomey, spécialiste de la sécurité à la US Naval Postgraduate School en Californie, a déclaré que toute réponse chinoise serait limitée.

“Je m’attends à ce qu’ils protestent modérément, mais j’espère balayer cela sous le tapis et rétablir les progrès des visites de haut niveau d’ici quelques mois”, a déclaré Twomey, s’exprimant à titre privé.

Zhu Feng, doyen exécutif de l’École d’études internationales de l’Université de Nanjing, a déclaré que les responsables américains devraient cesser de “faire du battage médiatique” pour assurer un retour en douceur aux communications normalisées qu’ils avaient précédemment demandées à Pékin.

Zhu a exprimé l’espoir que “les deux gouvernements puissent tourner la page dès que possible afin que les relations sino-américaines puissent revenir à un canal institutionnalisé de communication et de dialogue”.

Certains analystes surveillent les médias d’État chinois et l’activité en ligne à la recherche d’indices sur toute demande de réponse plus ferme, car les principaux médias d’État chinois se sont contentés de rapporter des déclarations officielles.

Sur les réseaux sociaux fortement censurés de la Chine, il y avait peu de preuves que la colère nationaliste était attisée par l’incident, de nombreux internautes demandant ce qu’il en était à propos d’un ballon.

“Maintenant, la Chine peut retirer ses satellites !”, a plaisanté un utilisateur.