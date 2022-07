La Chine a dépassé les États-Unis dans les technologies clés. Une nouvelle loi peut-elle aider?

Les experts évaluent toujours comment la Chine a apparemment fait un bond en avant dans ses efforts pour fabriquer un semi-conducteur dont les circuits sont de si petites dimensions – environ 10 000 fois plus minces qu’un cheveu humain – qu’ils rivalisent avec ceux fabriqués à Taiwan, qui fournit à la fois la Chine et l’Occident. L’administration Biden a fait des efforts extraordinaires pour garder l’équipement hautement spécialisé pour fabriquer ces puces hors des mains des Chinois, car les progrès dans la fabrication de puces sont désormais examinés comme un moyen de définir la puissance nationale – de la même manière que les essais nucléaires ou les missiles à guidage de précision. étaient au cours d’une précédente guerre froide.

Dans les semaines qui ont précédé la fin de 13 mois de discussions par la Chambre et le Sénat et l’adoption de la loi CHIPS and Science Act de 280 milliards de dollars, le principal fabricant de puces soutenu par l’État chinois a franchi un obstacle technologique majeur qui a provoqué un choc dans le monde.

Personne ne sait encore si la Chine peut exploiter la percée à grande échelle ; cela peut prendre des années. Mais une leçon semblait claire: alors que le Congrès débattait, modifiait et débattait de l’opportunité et de la manière de soutenir les fabricants de puces américains et un large éventail de recherches dans d’autres technologies – des batteries avancées à la robotique et à l’informatique quantique – la Chine progressait, pariant que cela prendrait Washington a des années pour se ressaisir.