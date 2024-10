La Chine a compromis les réseaux gouvernementaux et volé des informations précieuses : cyberespions canadiens

Des agents menaçants parrainés par la Chine ont « compromis » les réseaux gouvernementaux au cours des cinq dernières années, collectant des informations précieuses, selon un nouveau rapport de l’agence de cyberespionnage canadienne.

Le Centre de la sécurité des télécommunications, responsable du renseignement électromagnétique étranger, des cyberopérations et de la cybersécurité, a publié mercredi son évaluation nationale mise à jour des cybermenaces, qui met en évidence ce que l’agence considère comme les cybermenaces les plus urgentes auxquelles sont confrontés les individus et les organisations au Canada.

Leur dernier rapport, qui porte sur l’exercice 2025-2026, désigne la République populaire de Chine (RPC) comme « la menace de cybersécurité la plus importante à laquelle le Canada est confronté aujourd’hui » et son ampleur, son savoir-faire et ses ambitions dans le cyberespace sont « sans égal ». « .

Et avec un succès troublant.

Selon le rapport de l’agence canadienne de renseignement, des acteurs parrainés par l’État mènent constamment des campagnes de cyberespionnage contre les réseaux gouvernementaux fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones au Canada.

« Les cybercriminels de la RPC ont compromis et maintenu l’accès à plusieurs réseaux gouvernementaux au cours des cinq dernières années, collectant des communications et d’autres informations précieuses », a déclaré le CSE.

Au moins 20 réseaux associés aux agences et ministères du gouvernement du Canada ont été compromis par des acteurs de cybermenace de la RPC, a indiqué l’agence.

« Bien que toutes les compromissions connues du gouvernement fédéral aient été résolues, il est très probable que les acteurs responsables de ces intrusions aient consacré beaucoup de temps et de ressources à se renseigner sur les réseaux cibles », peut-on lire dans le rapport.

La Chine cible les réseaux gouvernementaux et les fonctionnaires pour tenter de lui donner un avantage dans les relations bilatérales et les questions commerciales sino-canadiennes, a déclaré le CSE.

La Russie, l’Iran et l’Inde ont également nommé

« Par exemple, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont probablement une cible précieuse étant donné qu’ils ont un pouvoir décisionnel sur le commerce régional, y compris l’extraction des ressources (par exemple, l’énergie et les minéraux essentiels) », peut-on lire dans le rapport.

« Les informations recueillies sont également susceptibles d’être utilisées pour soutenir les activités d’influence et d’ingérence malveillantes de la RPC contre les processus et les institutions démocratiques du Canada. »

Les prouesses de la Chine en matière de cybersécurité s’étendent également au soutien de l’objectif de Pékin de réduire au silence les militants, les journalistes et les communautés de la diaspora.

« Le gouvernement de la RPC exploite très probablement les plateformes technologiques appartenant à la Chine, dont certaines coopèrent probablement avec les services de renseignement et de sécurité de la RPC, pour faciliter la répression transnationale », indique le rapport.

Le rapport de mercredi ne nomme pas les plateformes.

Auparavant, le Service canadien du renseignement de sécurité avait mis en garde contre l’utilisation de l’application vidéo très populaire TikTok.

L’ancien directeur David Vigneault a déclaré à CBC dans une interview qu’il ressort « très clairement » de la conception de l’application que les données glanées auprès de ses utilisateurs « sont accessibles au gouvernement chinois ».

Le rapport du CST désigne également la Russie, l’Iran, la Corée du Nord et l’Inde comme cyber-adversaires.

Les acteurs russes de la cybermenace, dit-il, « ciblent très probablement le gouvernement canadien, l’armée, le secteur privé et les réseaux d’infrastructures critiques ».

Il note également qu’à mesure que les relations entre le Canada et l’Inde continuent de se détériorer, l’Inde dirigera probablement son cyberprogramme naissant contre les réseaux d’espionnage d’Ottawa.

Les relations déjà tendues se sont détériorées au cours des deux dernières semaines après que le Canada a accusé l’Inde d’avoir orchestré une campagne de violence sur le sol canadien, comprenant des meurtres et de l’extorsion.