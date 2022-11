La Chine a claironné la politique zéro COVID – le problème est que ses habitants pensent que la vie à l’étranger est bien meilleure | Nouvelles du monde

Le Parti communiste chinois s’est enfermé dans un dilemme.

Les gens veulent mettre fin aux restrictions draconiennes du zéro COVID, mais les assouplir pourrait conduire à une vague massive de COVID morts parce que le pays n’est tout simplement pas préparé.

Des scènes « tout à fait extraordinaires » alors que les manifestants crient « à bas Xi Jinping » – dernières mises à jour

COVID-Zero a commencé il y a près de trois ans, lorsque le premier verrouillage a été annoncé à Wuhan en janvier 2020.

Pendant une grande partie de la pandémie, cela a fonctionné – le taux de mortalité en Chine a été très faible tout au long, en particulier par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Zéro-COVID a certainement fait gagner du temps – mais Chine ne l’a pas bien utilisé.

Au lieu de l’utiliser pour vacciner et améliorer son système médical, il a consacré de vastes ressources aux tests et aux verrouillages pour essayer de suivre la propagation d’Omicron – et toute la misère que cela entraîne pour les personnes vivant sous zéro-COVID.

Il n’y a jamais eu de stratégie de sortie claire, selon le professeur François Balloux, directeur de l’Institut de génétique de l’UCL.

“C’est un peu un problème de poule et d’œuf”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Une fois que vous êtes coincé, comme l’était la Chine, dans cette idée que vous pouviez supprimer la transmission du virus, il n’y avait peut-être pas cette urgence de faire vacciner les gens et de penser à l’avenir.”

Les manifestations en Chine pourraient "casser" la domination de Xi



En conséquence, la Chine a un très faible taux de vaccination des personnes âgées.

Les chiffres pour deux doses ne sont pas mauvais. Mais seulement 68,5 % des personnes âgées de plus de 60 ans – les plus vulnérables – ont reçu un rappel.

Hong Kong avait des niveaux de vaccination tout aussi bas parmi les personnes âgées. Quand Omicron est devenu incontrôlable là-bas, il a enregistré le taux de mortalité le plus élevé que le monde ait jamais vu.

Hong Kong est intéressante pour une autre raison : la population avait reçu un mélange de vaccins occidentaux et chinois.

Il y a eu des doutes sur l’efficacité de ce dernier – et appelle la Chine à autoriser l’importation de vaccins à ARNm occidentaux, ce qu’elle a jusqu’à présent refusé de faire.

Pourquoi les gens manifestent-ils en Chine ?



Une étude, publiée dans le Lancet, a montré que deux doses de BioNTech, également connu sous le nom de Pfizer, étaient beaucoup plus efficaces que Coronavac, le vaccin chinois, contre les maladies graves et la mort.

Mais trois doses de l’un ou l’autre des vaccins étaient tout aussi efficaces, à environ 97 %. Le problème n’est donc pas le type de vaccin : c’est que trop peu de gens l’ont eu.

L’expérience de Hong Kong n’augure rien de bon pour la Chine.

“En quelques jours, ils ont eu une mortalité massive et massive”, a déclaré le professeur Balloux à Sky News.

“Et je dirais que la Chine est dans une situation pire, Hong Kong a un bon système de santé, a probablement eu des taux de vaccination légèrement meilleurs – donc oui, ça pourrait être assez sombre.”

La Chine n’a pas la capacité de soins de santé que Hong Kong avait.

Il ne compte que 3,6 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants, ce qui se classe bien en dessous des autres pays.

La police arrête un manifestant hurlant



En conséquence, les experts chinois ont prédit que la propagation incontrôlée d’Omicron submergerait simplement le système de santé chinois – la demande serait de 15,6 fois supérieure à la capacité.

Il y aurait près de trois millions d’admissions en soins intensifs – et plus d’un million et demi de décès.

Tous ces problèmes pourraient être réglés avec la volonté politique.

Mais la Chine a claironné sa politique zéro-COVID comme preuve de la supériorité de son système par rapport aux autres pays.

Le problème est que les Chinois regardent les autres pays – et pensent que la vie y est bien meilleure.