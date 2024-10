Pékin soutient matériellement Moscou et l’aide à échapper aux sanctions, a déclaré un diplomate américain.

La Chine a clairement aidé la Russie dans le conflit ukrainien, bien qu’elle se présente comme une partie neutre, a déclaré la représentante permanente des États-Unis auprès de l’OTAN, Julianne Smith.

Cette accusation intervient alors que le Pentagone annonce un nouveau programme d’aide militaire à Kiev d’une valeur de 425 millions de dollars, comprenant des missiles anti-aériens, des obus d’artillerie et des véhicules blindés.

S’adressant aux journalistes mercredi, Smith a affirmé que Pékin « fait de son mieux pour essayer de convaincre le monde qu’il peut maintenir un statut très neutre en ce qui concerne la guerre en Ukraine. »

« Mais en réalité, la RPC a choisi son camp. Elle a mis le pouce sur la balance et a choisi de soutenir la Russie dans sa guerre en Ukraine.» » a déclaré le diplomate, faisant référence à la Chine par son nom officiel. Elle a ensuite accusé la Chine d’aider la Russie à contourner les sanctions en fournissant « une longue liste de composants à double usage. »















La Chine, qui entretient des relations amicales avec la Russie, a nié apporter un soutien matériel à son voisin du nord. Pékin a été « déterminé à promouvoir les pourparlers pour la paix » et faire « efforts en faveur d’un règlement pacifique » Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi l’a déclaré le mois dernier à son homologue américain, le secrétaire d’État Antony Blinken, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

« Les États-Unis devraient cesser de diffamer la Chine, de la désigner comme bouc émissaire et d’imposer arbitrairement des sanctions. » Wang a souligné, accusant les États-Unis d’utiliser l’Ukraine pour « créer l’antagonisme et inciter à la confrontation dans les camps. »

En août, Washington a imposé des sanctions à plus de 400 entreprises et individus, notamment en Chine, les accusant d’aider la Russie à contourner les sanctions imposées par les États-Unis.















La Chine a dévoilé sa feuille de route en 12 points vers la paix en Ukraine en 2023 et a publié plus tôt cette année un nouveau plan en six points conjointement avec le Brésil. Les envoyés chinois ont participé à des navettes diplomatiques dans l’espoir de mettre fin aux combats entre Moscou et Kiev.

Dans le même temps, la Chine et la Russie ont souligné les « stratégique » nature de leur partenariat ces dernières années, les deux superpuissances dotées de l’arme nucléaire se déclarant opposées aux « l’unilatéralisme ».

Le ministre russe de la Défense Andreï Beloussov a effectué un voyage à Pékin cette semaine, au cours duquel il a déclaré que la Russie et la Chine partageaient « un bilan commun » de la situation dans le monde.