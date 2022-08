La Chine a censuré une plateforme d’information sur la santé de premier plan

La suspension a suscité une réaction sociale réjouissante parmi les blogueurs nationalistes, qui accusent DXY de recevoir des financements étrangers, de dénigrer la médecine traditionnelle chinoise et de critiquer le système de santé chinois.

DXY est l’un des leaders sur la scène des startups de santé numérique en Chine. Il héberge la plus grande communauté en ligne que les médecins chinois utilisent pour discuter de sujets professionnels et socialiser. Il fournit également un service de nouvelles médicales pour un public général et est largement considéré comme la publication scientifique populaire la plus influente dans le domaine des soins de santé.

“Je pense que personne, tant qu’il est un peu lié à la profession médicale, ne suit ces comptes [of DXY]», déclare Zhao Yingxi, chercheur en santé mondiale et doctorant à l’Université d’Oxford, qui dit avoir également suivi les comptes de DXY sur WeChat.

Mais dans l’environnement des médias sociaux de plus en plus polarisé en Chine, les soins de santé deviennent la cible de controverses. La conclusion rapide que la disparition de DXY a été déclenchée par ses liens étrangers et son travail critique illustre à quel point les sujets de santé sont devenus politisés.

Depuis son lancement en 2000, DXY a levé cinq tours de financement auprès d’entreprises de premier plan comme Tencent et des sociétés de capital-risque. Mais même ce succès commercial lui a causé des problèmes cette semaine. L’un de ses principaux investisseurs, Trustbridge Partners, lève des fonds auprès de sources telles que les dotations de l’Université de Columbia et la société holding d’État de Singapour, Temasek. Après la suspension des comptes de DXY, les blogueurs ont utilisé ce fait pour essayer d’étayer leur affirmation selon laquelle DXY a toujours été sous influence étrangère.

Une partie de la raison pour laquelle la suspension est si choquante est que DXY est largement considéré comme l’une des sources en ligne les plus fiables pour l’éducation à la santé en Chine. Au début de la pandémie de covid-19, il a compilé les numéros de cas et publié une carte des cas qui a été mise à jour quotidiennement, devenant la source incontournable pour les Chinois cherchant à suivre les tendances covid dans le pays. DXY s’est également fait un nom en retirer plusieurs produits de santé frauduleux très médiatisés en Chine.

Il n’a pas non plus hésité à aborder les questions sensibles. Par exemple, lors de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie en 2019, il a publié les témoignages de plusieurs victimes de thérapie de conversion et a fait valoir que la pratique n’était pas soutenue par un consensus médical.

“L’article a mis la voix des survivants au premier plan et n’a pas contourné la réalité troublante selon laquelle la thérapie de conversion est toujours répandue et même poussée par des hôpitaux publics et des universitaires de haut niveau”, déclare Darius Longarino, chercheur principal à la Yale Law School’s Paul Tsai. Centre de Chine.