La Chine a bloqué un bateau canon à eau en mer de Chine méridionale, selon les Philippines

L’ambassadrice d’Australie aux Philippines, Mme HK Yu, a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « L’Australie est préoccupée par les dernières actions dirigées contre les Philippines, qui sont dangereuses et déstabilisantes. Nous réitérons notre appel à la paix, à la stabilité et au respect de l’UNCLOS en mer de Chine méridionale, une voie navigable internationale vitale. L’ambassade de Chine à Manille n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’ambassade des États-Unis aux Philippines a déclaré sur X: « Nous sommes aux côtés de nos alliés face aux actions dangereuses des garde-côtes de la République populaire de Chine. » Et l’ambassadeur du Japon aux Philippines a écrit sur X : « Totalement inacceptable tout harcèlement et actions qui enfreignent les activités licites de la mer et mettent en danger la sécurité de la navigation. »

Les forces armées philippines ont déclaré : « Nous appelons les garde-côtes chinois et la Commission militaire centrale à agir avec prudence et à être responsables dans leurs actions pour éviter les erreurs de calcul et les accidents qui mettront en danger la vie des gens ». Chargement Le porte-parole des garde-côtes chinois, Gan Yu, a répondu que la Chine avait une souveraineté « incontestable » sur les îles Spratly et leurs eaux adjacentes, y compris le Second Thomas Shoal. « Nous exhortons la partie philippine à cesser immédiatement ses activités de contrefaçon dans ces eaux », a déclaré Gan sur le compte de réseau social WeChat des garde-côtes. Les garde-côtes philippins ont déclaré que les actions chinoises violaient des lois, notamment deux conventions internationales et une décision d’un tribunal mondial.