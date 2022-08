La Chine a besoin du plus grand fabricant de puces de Taiwan – plus que l’inverse

Taïwan abrite plus de 90% de la capacité de fabrication des semi-conducteurs les plus avancés au monde, selon un rapport du Boston Consulting Group de 2021. Sur la photo, un bâtiment TSMC à Taïwan le 8 avril 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

BEIJING – En ce qui concerne les semi-conducteurs, la Chine a plus besoin de Taïwan que l’inverse. Pékin a interrompu certains échanges avec l’île ce mois-ci après le voyage controversé de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Notamment, les interdictions ne touchaient pas l’électronique. Taïwan abrite plus de 90 % de la capacité de fabrication des semi-conducteurs les plus avancés au monde, selon un Rapport 2021 du Boston Consulting Group. L’itinéraire de Pelosi comprenait une visite à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand et le plus important fabricant de puces au monde. Ses produits font partie intégrante de tout, des produits de consommation aux avions militaires. Mais seulement 10% des revenus de TSMC proviennent de Chine, selon l’entreprise. Plus de la moitié de ses revenus proviennent des États-Unis. “Au moment où nous parlons, le statu quo est que ces sociétés de puces ne sont peut-être pas aussi dépendantes de la Chine que l’inverse”, a déclaré Patrick Chen, responsable de la recherche pour CLSA à Taïwan.

“Je pense que les vrais défis pour ces entreprises viennent toujours de la demande finale, plutôt que de ce qui se passe géopolitiquement”, a-t-il déclaré. Les fabricants de puces américains Micron et Nvidia ont mis en garde ces dernières semaines contre la baisse de la demande de produits utilisant leurs puces.

Le rôle critique de TSMC

Le voyage de Pelosi à Taïwan a eu lieu malgré avertissements de Pékin, qui considère l’île démocratiquement autonome comme faisant partie de son territoire, sans droit de mener des relations extérieures de manière indépendante. Les États-Unis reconnaissent Pékin comme le seul gouvernement légal de la Chine, tout en maintenant des relations non officielles avec Taïwan. En plus de certaines interdictions commerciales, Pékin a intensifié les exercices militaires autour de l’île de Taïwan, suscitant des inquiétudes quant au risque d’accès mondial aux puces critiques. Les analystes ont souligné que les puces fabriquées à Taiwan, en particulier celles de TSMC, sont trop importantes pour le monde et pour la Chine pour toute perturbation majeure sur le front des puces. “Si vous regardez les moteurs de la demande séculaire, l’infrastructure cloud, les véhicules électriques, la prochaine génération d’installations industrielles, ils nécessitent tous des puces fabriquées par TSMC”, a déclaré Mehdi Hosseini, analyste principal du matériel technologique chez Susquehanna. “Si, à Dieu ne plaise, les fabs de TSMC à Taïwan ne peuvent pas fonctionner, je pense que l’économie mondiale ralentirait plus que ce que Covid a fait [to growth],” il a dit.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Chen, de CLSA, a décrit TSMC comme étant “une classe à part”, les sociétés taïwanaises de semi-conducteurs UMC et l’américain GlobalFoundries comme fabricants de puces de niveau deux et les chinois SMIC et Hua Hong Semiconductor comme relevant du niveau trois. “En termes de concurrence, venant de Chine, ce n’est pas une menace réelle et significative à laquelle on peut s’attendre de sitôt”, a-t-il déclaré.

Les fabricants de puces chinois sont toujours en retard

Pékin a intensifié ses efforts de construction de puces au cours des dernières années, avec des politiques de soutien attirant un flot de capitaux privés. Société de puces appartenant à l’État Accumulation de dettes et défaut de paiement de Tsinghua Unigroup montrent comment le système a été sujet au gaspillage, malgré la croissance récente et le développement technologique d’un autre géant chinois des puces, Semiconductor Manufacturing International Corporation. Pourtant, il a fallu 15 ans au SMIC pour arriver là où TSMC était il y a 10 ans, a déclaré Hosseini lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière. “La Chine n’a pas accès à des équipements de pointe”, a-t-il déclaré. “Il faudrait beaucoup de temps pour avoir le savoir-faire en ingénierie.” Sous l’administration Trump, les États-Unis ont essentiellement interdit aux géants chinois de la technologie Huawei et SMIC d’utiliser la technologie américaine, y compris son équipement de fabrication de puces. Cela signifiait que depuis fin 2020, TSMC ne pouvait plus fabriquer de semi-conducteurs pour Huawei. Les revenus de TSMC en Chine ont augmenté entre 2018 et 2020 pour atteindre près de 20 % des revenus globaux, selon David Hsu, directeur associé chez S&P Global Ratings. Mais en 2021, l’exposition de TSMC à la Chine est revenue à environ 10% du chiffre d’affaires global, similaire aux niveaux observés en 2017, a déclaré Hsu. “Après l’interdiction de Huawei, [TSMC] a transféré sa capacité à d’autres entreprises. » L’activité de TSMC est restée solide. La société, qui est l’un des principaux fournisseurs d’Apple, a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de plus de 40 % par rapport à il y a un an. Cela montre à quel point TSMC est plus grand que SMIC, qui a rapporté revenus pour le même trimestre de 1,9 milliard de dollars, également en hausse de plus de 40% par rapport à il y a un an.

Un exercice d’équilibriste avec les États-Unis