La Chine a besoin de “DEUX MILLIONS de soldats pour envahir Taïwan et pourrait être dévastée, tout comme les Russes défaillants de Poutine en Ukraine”

La CHINE aurait besoin de deux millions de soldats pour envahir Taïwan et pourrait finir par échouer, tout comme Vladimir Poutine en Ukraine, ont déclaré des experts.

Les forces du Parti communiste sont déployées autour de l’île pour des jeux de guerre massifs qui sont censés être des répétitions pour une invasion.

Les tensions ont atteint un point de rupture après une visite sur l’île de la politicienne américaine Nancy Pelosi, la troisième en ligne à la Maison Blanche.

La Chine n’a jamais hésité à admettre qu’elle voulait conquérir Taïwan – qui bénéficie d’un fort soutien des États-Unis.

Et tandis que Pékin se prépare peut-être à une guerre éclair pour traverser le détroit de Taiwan et capturer l’île, les experts ont déclaré que la guerre pourrait être tout sauf rapide.

Avec des plages difficiles, un terrain rocheux, des défenseurs acharnés et une mer impitoyable, la Chine pourrait faire face à la même guerre brutale et brutale à laquelle la Russie est confrontée en Ukraine.

L’expert chinois Ian Williams a expliqué qu’on estime que Pékin aurait besoin de quelque deux millions d’hommes pour espérer prendre Taiwan.

Écrivant dans le Sunday Times, il a déclaré: “[Ukraine] a démontré comment un outsider déterminé peut contrecarrer les ambitions d’un rival beaucoup plus grand et plus puissant, et il est à l’étude des deux côtés du détroit de Taiwan.”

Pékin a déployé des navires de guerre, des avions de guerre et des missiles au cours de la semaine dernière qui ont effectivement encerclé l’île dans un blocus.

Williams a décrit cela comme une « crise de colère militarisée » – et a déclaré qu’une telle démonstration de force ne se traduit pas par une invasion réussie ou facile.

Taïwan a accusé la Chine d’avoir carrément effectué des exercices d’attaque sur l’île, tandis que les médias contrôlés par l’État de Pékin vantent les exercices comme une répétition de “l’opération de réunification”.

C’est un écho effrayant de la formulation utilisée par Poutine avant son invasion en Ukraine, qui a vu la Russie qualifier leur invasion d'”opération spéciale”.

Cependant, la principale différence entre Taïwan et l’Ukraine est bien sûr que le premier est une île – ce qui signifie que toutes les forces ennemies doivent réussir un débarquement amphibie ou un largage massif.

Et le détroit de Taiwan notoirement accidenté et venteux qui sépare l’île du continent est connu sous le nom de “The Black Ditch”.

On pense qu’il n’y a que 14 plages sur l’île propices à un débarquement amphibie à l’échelle requise par la Chine.

Les stratèges taïwanais ont comparé les eaux qui les séparent de la Chine à la route de Kyiv, où l’armée russe a été repoussée Ian Williams

Les stratèges pensent également qu’il n’y a que deux fenêtres réalistes pour une telle opération, de fin mars à avril ou de fin septembre à octobre.

“Les stratèges taïwanais ont comparé les eaux qui les séparent de la Chine à la route de Kyiv, où l’armée russe a été repoussée”, a écrit Williams.

Poutine s’attendait à ce que son attaque contre l’Ukraine se termine par une victoire rapide – en lançant une opération massive vers la capitale dans les premiers jours de la guerre en février et mars.

La Russie a envoyé des flottes d’hélicoptères et des colonnes de chars gronder à Kyiv – seulement pour que ces attaques soient repoussées ou s’enlisent.

Des pertes stupéfiantes ont caractérisé les premiers jours de la guerre pour la Russie.

Et les prédictions audacieuses selon lesquelles Poutine gagnerait la guerre en quelques jours se sont avérées embarrassantes alors que les Ukrainiens héroïques tenaient bon.

Des soldats de l’Armée populaire de libération de Chine défilent sur la Place Rouge lors d’un défilé militaire, qui marque le 75e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, à Moscou le 24 juin 2020. – Le défilé, qui a généralement lieu le 9 mai, a été reporté cette année en raison de la pandémie de coronavirus. (Photo par […] Crédit : AFP

L’Ukraine et la Russie sont désormais engagées dans une guerre lente et acharnée qui se dirige vers un hiver sombre.

Poutine craint même d’essayer de sortir de l’impasse en utilisant des armes nucléaires.

La Chine et Taïwan pourraient suivre la même voie, les experts ayant précédemment décrit une telle guerre comme le propre Vietnam de Xi Jinping.

Hier, la Chine a envoyé 20 avions de combat et 14 navires de guerre pour menacer l’île – traversant la ligne de démarcation dans le détroit de Taiwan.

Et en réponse, l’armée taïwanaise a mobilisé des patrouilles aériennes et terrestres et déployé des systèmes de missiles terrestres.

Pendant ce temps, les États-Unis, l’Australie et le Japon ont tous exhorté la Chine à cesser immédiatement les opérations militaires autour de Taïwan.

Les trois puissances ont accusé Pékin de menacer “la paix et la stabilité internationales” dans la région.

La visite de Pelosi la semaine dernière a suscité la fureur alors que le régime de Xi considère tout engagement entre Washington et Taipei comme une approbation américaine de l’indépendance de Taiwan.

Mais une Chine de plus en plus belliqueuse prétend que l’île leur appartient – et s’est engagée à reprendre Taiwan d’ici 2050.

Des avions de chasse chinois volent à Taïwan Crédit : AP

Des navires de guerre ont encerclé Taïwan au milieu des exercices chinois Crédit : AFP

La Chine a effectué des lancements de missiles dans le cadre de l’opération massive Crédit : AP

Les médias officiels de Pékin se sont vantés que les exercices ont montré comment la Chine pouvait attaquer l’île en déclenchant d’abord une vague de tirs de roquettes à travers le détroit de Taiwan.

Et il s’est ensuite vanté que les lancements de missiles montraient comment les forces communistes pouvaient également frapper tous les porte-avions “étrangers” qui pourraient tenter “d’intervenir depuis la mer des Philippines”.

Les navires “étrangers” auxquels il est fait référence sont clairement une attaque contre les États-Unis – avec le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupe de frappe il y a quelques jours à peine opérant dans la mer des Philippines.

La Maison Blanche a déclaré que le Reagan “restera en poste dans la zone générale pour surveiller la situation”.

Washington s’est toujours abstenu de soutenir catégoriquement l’indépendance de Taiwan ou de s’engager à les soutenir en cas d’invasion chinoise.

Au lieu de cela, il a maintenu une politique dite “d’ambiguïté stratégique” visant à ne pas provoquer Pékin et a dit soutenir l’idée d'”Une Chine”.

Mais récemment, Joe Biden a rompu avec les conventions et a répondu “oui” lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis viendraient en aide à Taïwan si l’île était attaquée par la Chine.

Pelosi est une fervente partisane de Taïwan – et son voyage sur l’île plus tôt cette semaine a fait d’elle la plus haute politicienne américaine à se rendre à Taïwan en un quart de siècle, ce qui a exaspéré la Chine.

Au cours de son voyage, la présidente de la Chambre des représentants a exprimé le soutien des États-Unis à Taïwan et semble avoir appelé Pékin au bluff après avoir laissé entendre qu’il pourrait abattre son avion.

On craint que la Chine considère de plus en plus une invasion de Taïwan comme indissociable d’une guerre avec les États-Unis.

Hier, le Parti communiste a coupé tout contact avec des responsables américains sur un certain nombre de sujets clés – et de nombreux pays ont condamné les exercices militaires chinois autour de Taiwan.

Et il a été averti que Pékin pourrait lancer une série de frappes de type Pearl Harbor contre les forces américaines dans le Pacifique si elle décidait d’aller de l’avant avec la “réunification par la force”.

Les opérations chinoises à l’aube de la guerre seraient conçues pour tenter d’éliminer les forces américaines afin qu’elles ne puissent pas réagir pour empêcher la Chine de prendre pied à Taiwan.

Le pari stratégique serait une tentative de bloquer une guerre plus large – tout comme le Japon l’espérait lorsqu’il a attaqué Pearl Harbor en 1941, entraînant les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

La doctrine militaire chinoise exige qu’ils essaient de “paralyser l’ennemi d’un seul coup” – et ils avertissent “qu’au moment où [US] était prêt à se battre, la guerre pourrait effectivement être finie ».

Les nationalistes chinois ont fui vers Taïwan après que les communistes ont remporté la guerre civile sur le continent en 1949 – et l’île est restée autonome depuis.

Pékin a toujours insisté avec force sur le fait que Taïwan leur appartenait de droit – et s’est engagé à récupérer l’île d’ici 2050.