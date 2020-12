Voici un aperçu de quelques développements importants cette année:

Prendre le contrôle à Hong Kong

Hong Kong a complètement changé en 2020. Ces dernières années, la ville était devenue synonyme de ses manifestations en faveur de la démocratie. Au cours de l’été, la Chine a tenté de resserrer le contrôle sur Hong Kong, mettant fin à la longue autonomie de la ville et appliquant une loi de sécurité redoutée qui a rendu presque toute dissidence passible de prison.

Supprimer les musulmans ouïghours

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant les abus, l’attention occidentale se tourne vers le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement en provenance de Chine. Pékin, à son tour, a dû faire face résistance croissante en Europe, dont les dirigeants ont longtemps été jugés trop passifs par certains téléspectateurs chinois quant aux intentions géopolitiques du Parti communiste. Dans le même temps, les pays musulmans – les plus grands bénéficiaires des prêts chinois et des vaccinations contre les coronavirus – sont largement silencieux sur le traitement des Ouïghours.

Remodeler l’économie

Avec à la fois le premier pays touché par le coronavirus et l’un des premiers à le maîtriser, l’économie chinoise a commencé à se redresser plus rapidement que les autres grands pays. Les médias d’État nationalistes ont fait exploser la résurgence économique et le succès de la lutte contre les virus comme preuve de la supériorité du système autoritaire chinois sur l’Occident démocratique.

En 2021, la Chine devra également faire face au nouveau gouvernement de Biden et à sa propre promesse de refondre les relations économiques sino-américaines.

Tensions croissantes entre la Chine et l’Inde

Un affrontement meurtrier entre les forces chinoises et indiennes dans l’Himalaya en juin a conduit à une escalade des tensions entre la Chine et l’Inde. Les frictions croissantes entre les deux puissances régionales ont poussé l’Inde à se rapprocher des États-Unis, ainsi que de ses alliés régionaux, le Japon et l’Australie, via un bloc émergent connu sous le nom de Quad. L’Inde a également bloqué des dizaines d’applications chinoises, dont TikTok pertes importantes sur le secteur technique chinois. La relation instable entre l’Inde et la Chine reste prête pour de nouveaux problèmes en 2021.

Menaces croissantes contre Taiwan

En 2020, Xi et d’autres dirigeants du Parti communiste ont intensifié les menaces contre Taïwan avec une recrudescence des incursions militaires dans l’espace aérien de Taiwan et des propos de plus en plus menaçants sur la prise de contrôle de l’île démocratique. La Chine a également renforcé ses revendications territoriales sur la mer de Chine méridionale contestée, que les États-Unis disent rejeter catégoriquement.

Tensions croissantes entre Washington et Pékin

Les tensions croissantes avec Washington se sont propagées aux universités, à la science et aux médias, Pékin expulsant les journalistes américains et les États-Unis limitant les visas pour les étudiants chinois et les membres du Parti communiste. Trump, quant à lui, a décidé d’interdire WeChat et TikTok aux États-Unis.

Supprimer la dissidence domestique

Sur le plan intérieur, Xi a montré une tolérance zéro pour la dissidence en 2020.

L’année se termine avec une liste croissante de détenus. Ren Zhiqiang, un magnat qui a écrit un essai critiquant la réponse du dirigeant chinois au coronavirus, a été condamné à 18 ans de prison. Xu Zhangrun, professeur à l’Université Tsinghua, a été arrêté pour des critiques similaires du secret de la pandémie. Cai Xia, ancien professeur à la Central Party School d’élite chinoise qui vit maintenant aux États-Unis expulsé du Parti communiste après qu’il soit apparu dans une fuite audio qu’elle a décrit Xi comme un « chef de la mafia » qui avait assassiné son pays.

Dans une affaire qui a fait la une des journaux dans le monde entier, Li Wenliang, un médecin chinois qui a été réduit au silence par la police après avoir tenté de sonner l’alarme sur le nouveau coronavirus bien avant que les autorités chinoises ne reconnaissent la menace complète, est décédé des suites d’un covid en février. 19 morts.

Saisir l’histoire