La Chine a été avertie qu’un « incident » en mer de Chine méridionale pourrait conduire à un conflit avec les États-Unis, a déclaré un analyste. Daily Express États-Unis. Alors que les tensions augmentent dans la région, les États-Unis, les Philippines et d’autres pays alliés mènent des exercices militaires dans ce que Pékin considère comme son arrière-cour. L’analyste géopolitique Kervin AuCoin a déclaré Daily Express États-Unis que la Chine considérerait probablement ces exercices avec « inquiétude », car Pékin considère les États-Unis comme l’agresseur dans la région. Bien que Washington ait décrit le conflit avec Pékin comme « non inévitable », l’armée américaine continue de s’entraîner aux « conflits potentiels », selon le PDG d’AuCoin Analytics. Il a déclaré : « Les États-Unis sont préoccupés par les tensions actuelles entre la Chine et les Philippines, en particulier compte tenu de l’augmentation des actions agressives contre les actifs américains en mer de Chine méridionale. « La plupart des exercices actuellement programmés au sein du ministère de la Défense se concentrent sur un futur conflit quasi-égal avec la Chine. »

Il a averti qu’il n’était pas clair comment la situation en mer de Chine méridionale pourrait ou non dégénérer. La Chine a « construit sur des îles contestées, intimidé les pêcheurs et harcelé les avions et les navires des États-Unis et d’ailleurs » tout en affirmant que sa souveraineté était menacée, selon AuCoin. Il a prévenu : « Si un incident survenait avec un actif de l’armée américaine ou de l’APL, il y aurait un conflit. » Néanmoins, un conflit américano-chinois était plus susceptible de survenir en raison des tensions autour de Taiwan, estime-t-il. Même si les États-Unis enverraient probablement un soutien militaire aux Philippines en cas de conflit avec la Chine, il est peu probable que Washington intensifie ses efforts de la même manière qu’il le ferait si la Chine envahissait Taiwan.

Les tensions en mer de Chine méridionale montent en flèche à cause d’une Chine de plus en plus agressive qui revendique de vastes étendues de territoire dans la région. Les exercices de deux semaines baptisés Maritime Training Activity Sama Sama 2023 incluront des forces d’Australie, du Canada, de France, du Japon, du Royaume-Uni et de Malaisie ainsi que des États-Unis et des Philippines. Bien que les exercices se dérouleront sur la côte Pacifique des Philippines, les îles Spratly, contestées dans la mer de Chine méridionale, ne sont qu’à 900 kilomètres. Il se concentrera sur la guerre anti-sous-marine, la guerre de surface et aérienne ainsi que sur les exercices terrestres, selon l’US Navy. Les exercices prévus ont été lancés quelques jours seulement après que les Philippines ont démantelé une barrière de 980 pieds de long mise en place par la Chine à l’entrée du récif de Scarborough.